Die Kulturlotsin der Stadt Koblenz erweitert ihr Beratungsangebot: Ab sofort finden zweimal im Monat offene Sprechstunden in den Räumlichkeiten des Kreatops in der Löhrstraße 113 statt. Das neue Format richtet sich an Kulturschaffende, Initiativen, Vereine sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Fragen rund um Kulturförderung, Suche nach Räumlichkeiten, Vernetzung, Veranstaltungsplanung oder kulturelle Teilhabe haben.

Mit den offenen Sprechstunden soll der Zugang zu Beratung und Unterstützung im Kulturbereich weiter erleichtert werden. Die Kulturlotsin steht dabei für individuelle Anliegen zur Verfügung – von der ersten Projektidee über Fördermöglichkeiten bis hin zur Suche geeigneter Kooperationspartner.

Angeboten wird die Sprechstunde zunächst zweimal monatlich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine im Mai: Dienstag, der 12. Mai von 16 bis 18 Uhr und Dienstag, der 26. Mai von 10 bis 12 Uhr.