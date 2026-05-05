Die Frühstückstalkshow vom 25. April stand ganz im Zeichen des bevorstehenden Benefiz-Fußballspiels, das am 9. Juni im Stadion Oberwerth in Koblenz stattfinden wird. Im Mittelpunkt der illustren Talkrunde „Der NEXT(E) bitte“, waren hochkarätige Gäste aus dem Sport: NEXT-Moderator Frank Ackermann begrüßte den Fußball-Europameister, Vizeweltmeister und Europameister Eike Immel, den DFB-Pokalsieger Rudi Schutz sowie Vertreter des veranstaltenden Vereins Koblenzer Schängel Kultur, Daniel Zimmer. Diese außergewöhnliche Mischung aus Sport, Engagement und Persönlichkeiten sorgte für spannende Einblicke und lebhafte Gespräche rund um das Benefiz-Event im Juni.

Die Veranstaltung begann wie gewohnt um 9:00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück in entspannter Atmosphäre. Frischer Kaffee, kulinarische Köstlichkeiten und angenehme Gespräche boten einen gelungenen Start in den Morgen. Ab 10:00 Uhr folgte die Talkshow „Der NEXT(E) bitte“, in der Frank Ackermann mit pointierten Fragen, Charme und Neugier durch das Thema dieses Morgens führte.

Tickets zum Benefiz-Fußballspiel am 9. Juni gibts hier Ticket Regional: Prominenten Benefizspiel Koblenz – Kicken für den guten Zweck – Koblenz, Stadion Oberwerth

Die Kombination aus informativem Talk, gesellschaftlichem Austausch und kulinarischem Genuss machte die Veranstaltung erneut zu einem besonderen Erlebnis für alle Gäste. Die nächste Ausgabe der Reihe findet am 13. Juni 2026 im Alten Brauhaus Koblenz statt.

Beginn ist ab 9:00 Uhr mit Frühstück, die Talkshow startet um 10:00 Uhr. Die Plätze sind begrenzt – eine frühzeitige Anmeldung wird daher empfohlen.

Tickets & Infos:

info@altesbrauhaus-koblenz.de

0261 1330377

Oder online auf https://www.altesbrauhaus-koblenz.de/event/der-nexte-bitte-talkshow-mit-fruehstueck-im-alten-brauhaus-koblenz-7/

Ein besonderes Format für alle, die aktuelle Themen, persönliche Gespräche und gutes Frühstück in einzigartiger Atmosphäre schätzen.