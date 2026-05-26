Am Dienstag, 2. Juni, lädt die StadtBibliothek Koblenz Kinder ab acht Jahren zu einem kreativen Workshop mit Makey Makey ein.

Mit Makey Makey lassen sich Alltagsgegenstände ganz einfach mit dem Computer verbinden. So werden zum Beispiel Bananen zu Klaviertasten, Pappe zum Spielecontroller oder andere Gegenstände zu digitalen Schaltern. Die Kinder können ausprobieren, tüfteln und eigene kleine Projekte umsetzen – der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt.