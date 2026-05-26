Angesichts der anhaltenden Hitzewellen und der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für unsere vulnerablen Mitbürgerinnen und Mitbürger setzt die Stadtverwaltung verstärkt auf Angebote zum Schutz von Wohnungslosen. In Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen soll damit sichergestellt werden, dass alle Betroffenen Zugang zu kühlen Räumlichkeiten, ausreichender Flüssigkeitsversorgung und medizinischer Unterstützung haben.

Diese Maßnahmen sind Teil unseres umfassenden Engagements, die Lebensbedingungen in unserer Stadt zu verbessern und ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an diesen Initiativen zu beteiligen und gemeinsam zu helfen.

Im Rahmen ihrer präventiven Arbeit achten die Mitarbeitenden des städtischen Ordnungsamtes und der Polizei Koblenz bei hohen Temperaturen besonders auf wohnungslose Menschen.

Sollten Wohnungslose offenkundig einer Unterbringung bedürfen, kann das Ordnungsamt unter der Tel. 0261 129-4567 (Mo-Do. 6 bis 2 Uhr, Fr. 6 bis 3 Uhr, Sa 8.30 bis 3 Uhr, So 8.30 bis 2 Uhr) verständigt werden.

Die bekannten Notrufnummern stehen zur Verfügung, wenn Wohnungslose erkennbar dringend medizinischer Hilfe bedürfen.

Der AWO Kreisverband-Koblenz Stadt e.V. betreibt das städtische Übernachtungsheim in der Herberichstraße 153, 56072 Koblenz, Tel. 0261 84651. Hier besteht für wohnungslose Männer und Frauen eine Übernachtungsmöglichkeit mit Tagesaufenthalt. Sollte das Übernachtungsheim belegt sein, ist das Ordnungsamt unter der o.g. Rufnummer zu verständigen.

Die Fachberatungsstelle für Menschen ohne Wohnung des Caritasverbands Koblenz e.V., Neustadt 20, Telefon 0261 9144078, verfügt – neben den Räumlichkeiten zur Sozialberatung – über ein angegliedertes Wohnungslosencafé, eine ärztliche Kontaktstelle, eine Wund- und Pflegesprechstunde, eine Kleiderkammer sowie über einen ausgebauten Sanitärbereich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag (Beratung und Tagesaufenthalt) von 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag (Tagesaufenthalt) von 13 bis 15 Uhr und Montag bis Freitag (Wund- und Pflegesprechstunde) von 13 bis 14 Uhr. Zusätzlich wird Straßensozialarbeit am Bahnhof montags bis freitags angeboten.

Die Bahnhofsmission Koblenz des Caritasverbands Koblenz e.V., Telefon 0261 31326 befindet sich am Nordeingang des Hauptbahnhofs und bietet auch wohnungslosen Menschen Aufenthalt an und vermittelt Beratung. Die Bahnhofsmission ist an sechs Tagen in der Woche: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 16 Uhr durchgehend geöffnet.

Der Caritasverband Koblenz e.V. betreibt in der Rizzastraße 14, 56068 Koblenz, Telefon 0261 667570 den „Kontaktladen“, den wohnungslose Menschen mit Suchtproblematiken aufsuchen können und die Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung. Der Kontaktladen ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und bietet neben Beratung und Aufenthalt auch einen Computerarbeitsplatz, einen Sanitärbereich mit Dusche, eine Waschmaschine und einen Trockner an.

Im Wohnungslosenrestaurant „Mampf“ des Vereins „Die Schachtel“ e.V. in der Gartenstr. 12 in Koblenz-Lützel besteht von Montag – Samstag zwischen 9 und 15 Uhr eine Aufenthaltsmöglichkeit. Ein kostenloses Frühstück, ein günstiges Mittagessen sowie Getränke können vor Ort eingenommen werden. Im angeschlossenen Beratungsbüro (0261 16992) besteht die Möglichkeit der Sozialberatung (Mo. und Mi. 12 bis 15 Uhr, Di., Do. und Fr. 9 bis 12 Uhr). In Form von Streetwork nimmt der Verein auf den Straßen und Plätzen von Koblenz ebenfalls Kontakt zu Wohnungslosen auf.

Das MediNetz Koblenz, Telefon 0176 29155642, bietet Menschen ohne Krankenversicherung an jedem ersten Dienstag im Monat von 18 Uhr bis 19 Uhr in der Neustadt 20 eine Gesundheitsversorgung an.

Um sich mit ausreichend Wasser zu versorgen, stehen in Koblenz zwei nutzbare Trinkwasserbrunnen in der Jesuitengasse und am Wasserwerk Stadion Oberwerth zur Verfügung. Beide Trinkwasserbrunnen sind abhängig von den Witterungsbedingungen von ca. Mitte/Ende April bis September/Oktober in Betrieb. Während der Betriebszeiten laufen die Brunnen rund um die Uhr.

Verschiedene Einrichtungen in Koblenz, darunter auch die benannten Angebote des Caritasverbands Koblenz e.V. und des Vereins „Die Schachtel“ e.V., bieten Refill-Stationen für Trinkwasser an. In allen Refill-Stationen können mitgebrachte Trinkgefäße (Flasche, Becher, Marmeladenglas…) kostenlos mit Leitungswasser befüllt werden. Refill-Stationen sind Einrichtungen mit klaren Öffnungszeiten, die sich dem RefillNetz angeschlossen haben. Man kann sie z.B. am Refill-Sticker an Tür oder Fenster erkennen.

In Koblenz sind unterschiedliche Cooling Areas zu finden. Cooling Areas sind z.B. öffentlich zugängliche, beschattete Grünflächen und Brunnen im Innenstadtbereich, die während der Hitzewellen Abkühlung bieten.