Stadt setzt auf sichere und moderne Wegeführung

Lahnstein. Der Stadtrat der Stadt Lahnstein hat in seiner Sitzung im Mai 2026 der weiteren Planung zur Neugestaltung des Rheinufers in Niederlahnstein zugestimmt. Damit kann die nächste Planungsphase für die Modernisierung starten: Der rund 1,7 Kilometer lange bestehende Geh- und Radweg zwischen der Stolzenfelsstraße und der Gemarkung Koblenz soll als Verbindung für Alltag, Freizeit und Tourismus künftig sicherer und komfortabler werden.

Hintergrund der Planung ist, dass die bisherige Wegeführung entlang des Rheinufers an mehreren Stellen zu schmal ist und den heutigen Anforderungen an Fuß- und Radverkehr nicht mehr entspricht. Dadurch entstehen insbesondere an stark frequentierten Tagen Konflikte und Unsicherheiten. Zudem entspricht die aktuelle Wegeführung nicht mehr den heutigen Anforderungen an moderne Radverkehrsanlagen.

Geplant ist ein durchgehender gemeinsamer Geh- und Radweg mit einer Breite von bis zu 4,5 Metern. Besonders wichtig ist dabei die Barrierefreiheit: Auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität sollen das Rheinufer bequem nutzen können.

Im Rahmen der Maßnahme müssen Bäume gefällt werden, darunter auch kranke und geschädigte. Gleichzeitig sieht die Planung umfangreiche Ersatz- und Neupflanzungen vor. Insgesamt sollen über 100 neue Bäume gepflanzt werden, während 81 Bäume entfernt werden müssen. Dadurch bleibt der Alleencharakter erhalten und langfristig entsteht eine positive Baumbilanz.

Neben dem Ausbau des Weges sind weitere Verbesserungen wie neue Sitz- und Aufenthaltsbereiche entlang des Rheinufers, zusätzliche Grün- und Wiesenflächen und eine insgesamt verbesserte Orientierung durch ein einheitliches Wege- und Gestaltungskonzept vorgesehen.

Denn das Rheinufer soll künftig nicht nur Verkehrsweg, sondern auch ein attraktiver Aufenthaltsort sein. Breitere Wege schaffen mehr Raum für Spaziergänge, Begegnungen und Freizeitnutzung. Gleichzeitig entstehen neue Grünflächen mit ökologischer Funktion und zusätzlichem Retentionsraum bei Hochwasser.

Mit dem Beschluss des Stadtrates ist nun der Weg für die weitere Entwurfsplanung frei. Ziel ist es, das Rheinufer in Niederlahnstein nachhaltig aufzuwerten und einen modernen Aufenthalts- und Bewegungsraum für Bürgerinnen, Bürger und Gäste zu schaffen.

Bildunterzeile:

Das Rheinufer in Niederlahnstein wird neugestaltet. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)