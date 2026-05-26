Freie Plätze in Gewaltpräventionskursen des KiJub Neuwied

Selbstbewusst auftreten, eigene Grenzen wahrnehmen und in schwierigen Situationen besonnen reagieren: Mit zwei Kursangeboten unterstützt das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied Kinder dabei, ihr Selbstvertrauen zu stärken und Handlungssicherheit im Alltag zu gewinnen. Im Juni richtet sich ein Angebot gezielt an Jungen im Grundschulalter, im August folgt der Workshop „Fit für die Schule“ für Kinder vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule.

Unter dem Titel „Starke Jungen“ lernen Schüler der 2. bis 4. Klassenstufe am Samstag, 13. Juni, spielerisch und altersgerecht, ihre eigenen Grenzen besser wahr- und ernst zu nehmen. Der Kurs vermittelt Strategien, um sich gegenüber Gleichaltrigen und Erwachsenen besser zu behaupten, Konflikte fair auszutragen und selbstbewusster aufzutreten. Ergänzt wird das Programm durch Bewegungs- und Selbstbehauptungsübungen. Der Workshop lädt von 10 bis 16 Uhr ins Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, in Neuwied.

Ein weiteres Angebot folgt am Samstag, 15. August: Der Workshop „Fit für die Schule“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klassenstufe und möchte insbesondere den Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule erleichtern. In einem geschützten Rahmen werden die Teilnehmenden kindgerecht, angstfrei und erlebnisorientiert für ihre Gefühle, ihren Körper und persönliche Grenzen sensibilisiert. Mit Selbstbehauptungsübungen, Gruppenaufgaben und Bewegungselementen vermittelt der Kurs praktische Tipps für schwierige Situationen im Alltag. Veranstaltungsort ist von 10 bis 16 Uhr die Turnhalle der Geschwister-Scholl-Grundschule, Wallstraße 2, in Neuwied.

Die Teilnahme je Kurs kostet 20 Euro. Mitzubringen sind bequeme Sportkleidung, Turnschuhe sowie eigene Getränke und Verpflegung. Weitere Infos erteilt das Kinder- und Jugendbüro per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802-170. Anmeldungen sind online möglich für „Starke Jungen“ unter: www.unser-ferienprogramm.de/neuwied/veranstaltung.php?id=296734sowie für „Fit für die Schule“ unter: www.unser-ferienprogramm.de/neuwied/veranstaltung.php?id=296739.