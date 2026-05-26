Wie die Stadtentwässerung der Stadt Koblenz mitteilt, kommt es aufgrund der Erneuerung einer Anschlussleitung im Bereich Mainzer Straße/Mozartstraße ab Mittwoch, 27. Mai, zu einer teilweisen Sperrung der Mozartbrücke in Koblenz. Von der Sperrung betroffen sind der Pkw-Verkehr sowie der Busverkehr h kommend in Fahrtrichtung Mainzer Straße. Von der Mainzer Straße aus kommend wird dagegen über die Mozartbrücke hin zum Oberwerth der Verkehr aufrechtgehalten. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten an der Anschlussleitung bis Freitag, 12. Juni. Die Arbeiten erfordern eine Teilsperrung der Brücke, um die Sicherheit der Arbeiter und für den Baubetrieb zu gewährleisten.

Die ausgeschilderte Umleitung führt ab 27. Mai über die Eichendorfstraße und die Sebastian-Bach-Straße auf die Mainzer Straße. Der Radverkehr kann über die Rheinanlagen ausweichen.

Die Haltestelle „Mozartplatz“ der Koblenzer Verkehrsbetriebe wird aufgrund der Baumaßnahme um rund 20 Meter in Richtung Zentrum verlegt.

Gleichzeitig informiert die Stadtentwässerung, dass aufgrund der Feiertage, einiger Regentage und zusätzlich erforderlicher Leistungen, die sich erst im Laufe der Bauarbeiten als notwendig herausgestellt haben, die Verlängerung der kompletten Maßnahme in der Mainzer Straße bis voraussichtlich Ende Juni erforderlich ist.

Die Stadtentwässerung dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und entschuldigt sich für die entstehenden Unannehmlichkeiten.

Bildunterzeile:

Im Bereich Mainzer Straße/Mozartstraße kommt es ab 27. Mai zu einer teilweisen Sperrung der Mozartbrücke, die in den Koblenzer Stadtteil Oberwerth führt. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf