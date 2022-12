Seit 1981 begehen Menschenrechtsorganisationen, Städte, Kommunen und Institutionen jährlich am 25. November den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Als Gedenk- und Aktionstag hat er die allgemeine Stärkung von Frauenrechten zum Ziel. Unter dem Motto der UN-Kampagne „Orange Your City“ symbolisieren orangefarbene Flaggen, Banner und Plakate bis hin zu in der Aktionsfarbe illuminierten Gebäuden und Wahrzeichen dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Vor dem Neuwieder Verwaltungsgebäude in der Engerser Landstraße bezieht auf Initiative von Birgit Bayer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuwied, und Astrid Thol, interne Gleichstellungsbeauftragte der Verwaltung, ein Banner klar Stellung.

Ziel der Kampagne ist die Sensibilisierung für Themen jeglicher Form von geschlechterspezifischer Gewalt. Neben häuslicher Gewalt rücken Themenkomplexe wie Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Zwangsheirat, weibliche Armut und Femizid in den Fokus. Astrid Thol blickt dabei zum einen auf das internationale Geschehen. Insbesondere auch in den Iran, „wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden“. Zum anderen ins unmittelbare Umfeld: „Auch in Deutschland müssen uns die aktuellen Zahlen zu häuslicher Gewalt ein Weckruf sein.“

An jede und jeden richtet die Aktion den klaren Appell, nicht wegzusehen, wenn Gewalt in jeglicher Form geschieht – und an Betroffene den Aufruf, sich mitzuteilen, Hilfe in Anspruch zu nehmen und Vorfälle zur Anzeige zu bringen, da die Dunkelziffer bei Gewalt im häuslichen Kontext auf zwei Drittel geschätzt wird. Vielerorts geht die Aktion bis zum 10. Dezember – dem Tag der Menschenrechte.

BUZ: Auch die Stadt Neuwied positioniert sich deutlich gegen jegliche Gewalt an Frauen.