Koblenz und die Region bieten eine ganze Bandbreite an kulturellen Angeboten, die Besuchern und Bewohnern über das ganze Jahr hinweg erstklassige Unterhaltung bieten. Von Lesungen und Ausstellungen bis hin zu Konzerten und Vorführungen ist hier für jeden etwas dabei. Darunter hat sich auch eine Auswahl an Angeboten entwickelt, die Spielfreunde jeder Art voll auf ihre Kosten kommen lässt. Ob als Freund klassischer Spiele, Fan von Hightech-Erlebnissen oder auch professioneller Gamer im E-Sport, in der Region wird für alle spielerische Unterhaltung geboten. Fans von Games können hier nicht nur selbst nach Lust und Laune spielen, sondern auch jede Menge Gleichgesinnte treffen und die Freude an Spielen mit anderen teilen. Hier schlagen die Herzen der Spielfreunde höher.

Abenteuer in der virtuellen Realität

Einmal selbst in die virtuelle Realität zu treten und Erlebnisse aller Art in der dritten Dimension mit allen Sinnen zu erfahren, ist für viele ein Traum – der keiner bleiben muss. Um selbst einmal VR-Luft zu schnuppern, muss man sich nicht zwingend selbst mit dem nötigen Hightech-Equipment ausstatten, denn im MacFlay Adventure in Koblenz stehen großflächige Spielstationen und Gaming-Lounges bereit, um einmal selbst in die virtuelle Realität zu tauchen. Mit einer Gruppe von Freunden kann hier der Schritt in die dritte Dimension gewagt werden. Sowohl Mehrspieler- als auch Einzelspieler-Erlebnisse stehen bereit, die alle Spielspaß garantieren. Besucher können hier im virtuellen Raum Zombies bekämpfen, ins Weltall reisen, Scifi-Abenteuer erleben oder sogar die Welt virtuell bereisen und mit einem Wal tauchen gehen – all das, ohne Koblenz zu verlassen und ohne sich wirklich in Gefahr zu bringen oder nass zu werden. Ein Highlight sind hier zudem die Escape Rooms in der virtuellen Realität. Live Escape Games sind bereits länger enorm beliebt, doch in den VR-Erlebnissen müssen Spieler, statt aus einem Raum auszubrechen, etwa aus einer Pyramide herausfinden oder sich Herausforderungen im alten Griechenland stellen.

Klassische Unterhaltung

Wer statt Hightech und Scifi-Action lieber klassische Unterhaltung sucht, ist in unmittelbarer Nähe von Koblenz in der Spielbank Bad Ems am richtigen Ort. Direkt am Ufer der Lahn gelegen, verbirgt sich das Casino im Kurhaus von Bad Ems und verspricht Eleganz und traditionelle Unterhaltung. Im Großen Spiel steht das bekannte Casinospiel Roulette bei klassischem Ambiente bereit. Herzstück der Spielbank ist zudem der große Automatenbereich, in dem zahlreiche moderne Spielautomaten bereitstehen. Hier werden Moderne und Tradition miteinander verbunden, denn schon im 18. Jahrhundert wurden hier Casinospiele gespielt. Inzwischen sind die traditionellen Spiele jedoch längst durch moderne Technologien im digitalen Zeitalter angelangt. Das zeigen etwa die zahlreichen Online Casinos, die sich im Internet etabliert haben und die Spielklassiker auf digitalem Weg zur Verfügung stellen. Durch regelmäßige Promotionen, die durch Experten überprüft und bewertet werden, werden die Spiele besonders einfach zugänglich. So wird zum Beispiel häufig ein Casino Bonus ohne Einzahlung angeboten, der es Spielern ermöglicht, die Casinospiele zunächst ohne Geldeinsatz zu spielen. Der digitale Wandel hat damit auch die Klassiker wieder zu neuem Leben erweckt und die Popularität erneut gesteigert. Wer die modernen Spielklassiker im eleganten Ambiente erleben möchte, ist in der Spielbank Bad Ems richtig.

Für die Gamer-Profis

Video- und Computerspiele dienen vielen heutzutage nicht mehr nur zur reinen Unterhaltung, sondern haben sogar neue Karrierewege eingeleitet. Der E-Sport beschreibt das kompetitive Spielen von Videospielen, das zurzeit in Deutschland und weltweit enorm an Popularität und Bedeutung gewinnt. Wer bereits den Weg eines professionellen E-Sportlers eingeschlagen hat oder diesen antreten will, ist bei der Gaming Community EKO (Esports Koblenz) an der richtigen Adresse. Hier werden Spielenthusiasten, Gamer, Profis und jene, die es noch werden wollen, zusammengebracht. EKO hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Vorurteilen aufzuräumen und Gaming in der Region bekannter zu machen. Ob aus der Region oder Besucher, Gamerfreunde sind hier eingeladen, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam zu spielen. Für angehende E-Sportler wird die Möglichkeit geboten, an Turnieren und Ligen teilzunehmen, zu trainieren, um Fähigkeiten zu verbessern und andere E-Sportler und Profis kennenzulernen. Doch auch Gelegenheitsspieler von nah und fern sind bei EKO willkommen. Mit zahlreichen Community Events und gemeinsamen Ausflügen kommen hier Freunde von Games aller Art zusammen.

Wer in Koblenz zu Besuch ist oder hier lebt und sich besonders an Spielen erfreut, findet ein breitgefächertes Angebot an spielerischen Unterhaltungsmöglichkeiten. Hier können die immersiven Erlebnisse der virtuellen Realität am eigenen Leib erfahren werden, in der Spielbank wird die traditionelle Unterhaltung bei elegantem Flair neu aufgelebt und auch Fans und Spieler des E-Sports sind hier an der richtigen Adresse. In der Region ist damit für alle etwas dabei, die sich für Spiele begeistern.