Am 7. Dezember 2022 um 19 Uhr präsentiert Ferhat Cato seine kürzlich erschienene Biographie über den legendären Fußballtrainer in der Stadtbibliothek Koblenz. Cato ist passionierter Fußballfan, Sportbuchautor und Landesvorsitzender des Schriftstellerverbandes Rheinland Pfalz (VS).

Er verfolgt Rudi Gutendorfs Lebensweg seit drei Jahrzehnten. Mehr als zwanzig Jahre kannte er Gutendorf persönlich. Er fasst in der Biographie die Zeit des Spielers wie auch alle Trainerstationen zusammen. Parallel dazu streift der Autor den Zeitgeist der siebeneinhalb Jahrzehnte, in denen Rudi Gutendorf Fußball spielte oder trainierte. In seinem Buch fasst Ferhat Cato alle Stationen des Weltenbummlers, der für seine mehr als 50 Trainerstationen im Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wurde, zusammen. Ferhat Cato setzt dem Kowelenzer Schängel, der Trainerlegende und dem Weltenbummler ein bleibendes Denkmal

Der Eintritt ist kostenfrei.