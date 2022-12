Nach einer erfolgreichen Premiere 2019 findet am dritten Adventswochenende, vom 9. Dezember bis 11. Dezember 2022, zum zweiten Mal der „Weihnachtliche Hüttenzauber“ auf der Sayner Hütte statt. Diesmal bieten 40 Kunsthandwerker, Designer und Manufakturen aus der Region ihre hochwertigen Waren unter den Dächern der Krupp’schen Halle und der historischen Gießhalle an. Von Freitagabend bis einschließlich Sonntag haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, dort wo einst Eisen gegossen und montiert wurde, Keramik, Schmuck, Lebensmittel und Textiles zu erstehen. Darunter viel Außergewöhnliches, wie Holzspiele aus römischer und ägyptischer Zeit, bestickte Kissen und Küchentücher, handgemachte Kinderkleidung, Taschen und Accessoires aus recycelten Stoffen, aber auch aus Filz und Seide, feinste Keramik- und Porzellanskulpturen und schönster Baumschmuck, Öle, Essige und Chutneys, handgesiedete Seifen und Bartpflegeprodukte sowie schönste Papeteriearbeiten. Für die kleinen Gäste des Marktes wird am Samstag aus dem Kinderbuch „Heinrich und Clemens“ vorgelesen, in dem die beiden Hüttentiere allerlei auf der Sayner Hütte erleben. Und am Sonntag folgen Geschichten aus dem Buch „der Pfannkuchenmann“, begleitet mit Musik und Pfannkuchen backen. Für die erwachsenen Gäste geben das Shamrock Duo und die Bonner English Singers am Samstag und Sonntag keine Konzerte mit traditioneller und irischer Weihnachtsmusik. Auf dem Hüttenplatz ist für das leibliche Wohl gesorgt, hier ist Herzhaftes und Süßes aus dem Backes, dem Suppentopf und dem Waffeleisen zu finden.

Infos kompakt:

Weihnachtlicher Hüttenzauber auf der Sayner Hütte

In der Sayner Hütte 4, 56170 Bendorf

Öffnungszeiten:

Freitag, 9.12.22, 17-21 Uhr

Samstag, 10.12.22, 15-21 Uhr

Sonntag, 11.12.22, 11-18 Uhr

Eintritt:

Erwachsene: 3,- Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt

Weitere Infos unter: www.saynerhuette.org