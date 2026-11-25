Die Sicherstellung von ausreichenden Kita-Betreuungsplätzen ist gemeinsames Ziel des Landes und der Kommunen. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz besuchte die Staatssekretärin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, Jenny Groß, diese Woche zwei kommunale Kindertagesstätten in Koblenz. In der Kita Rappelkiste in Güls und der Kita Schatzkiste in der Goldgrube konnte sie sich einen Eindruck über die Nutzung von Fördermitteln des Landes und den weiteren Ausbau von Kita-Plätzen in Koblenz verschaffen. So bezuschusst das Land in Güls den Bau einer Beschattungsanlage mit Photovoltaik-Elementen und den Bau einer Mensa mit ca. 490.000 Euro.

In der Kita Schatzkiste zeigte sich Jenny Groß von der neuen, modernen Kita beeindruckt. Diese 12 Millionen Euro teure Baumaßnahme der Stadt wird durch das Land mit 1,4 Millionen Euro gefördert.

Staatssekretärin Groß erklärt: „Unsere Kitas sind Orte des gemeinsamen Lebens und Lernens, die das Kind und seine Entwicklung in den Mittelpunkt stellen. Dafür setzen wir auf unsere Fachkräfte mit all ihrer Expertise. Der Landesregierung, und mir ganz persönlich, ist wichtig, dass im Sinne einer vorausschauenden Kita-Politik, die Qualität, der Personalbedarf und auch die Infrastruktur stets zusammengedacht werden. Ich bin gerne nach Koblenz gekommen, um mir davon vor Ort einen Eindruck zu verschaffen und Herausforderungen zu besprechen.“

So wurde der Termin gleichzeitig auch für einen Dialog über die aktuellen Herausforderungen im Kita-Bau und im pädagogischen Alltag genutzt. Hierbei wurden auch Erfahrungen in der Anwendung des neuen KiTa-Gesetzes sowie der täglichen Kita-Arbeit ausgetauscht und mögliche Verbesserungen für die 2028 geplante Evaluation des KiTa-Gesetzes angesprochen.

Bildunterzeilen:

Kita_Rappelkiste:

Eine Station der Tour mit Bildungsstaatssekretärin Jenny Groß (3. von links) war die Kita Rappelkiste in Güls. Hier waren auch (von links) Peer Pabst (Jugendamtsleiter), Dr. Dagmar Kranz (Bürgermeisterin), Burhaneddin Alpaydin, Kerstin Tourbier (beide Kita-Leitungsteam) und Christian Kühne (Jugendamt) mit vor Ort. Foto: Peter Schaaf/Stadt Koblenz

Kita_Schatzkiste:

In der Kita Schatzkiste in der Goldgrube nahmen (von links) Peer Pabst (Jugendamtsleiter), Dr. Dagmar Kranz (Bürgermeisterin), Jennifer Groß (Staatssekretärin), Petra Kimmich (Kita-Leitungsteam) und Christian Kühne (Jugendamt) die Innenräume der neugebauten Kita in Augenschein. Foto: Peter Schaaf/Stadt Koblenz