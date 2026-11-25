Am Dienstag, 1. Dezember, ist Christoph Dittert zu Gast in der Stadtbibliothek Koblenz. Der bekannte Autor liest aus seinem Buch „Die drei ??? – Im Griff der Sandgeister“ und stellt einen neuen spannenden Fall der berühmten Detektive aus Rocky Beach vor.

Eigentlich wollen Justus, Peter und Bob nur einen entspannten Tag am Strand verbringen. Doch dann machen sie eine merkwürdige Entdeckung: Über Nacht sind riesige Mengen Sand verschwunden. Wie kann so etwas geschehen, ohne dass jemand etwas bemerkt? Und was haben die geheimnisvollen Sandgeister damit zu tun? Für die drei Detektive beginnt eine Ermittlung, bei der sie einem äußerst ungewöhnlichen Geheimnis auf die Spur kommen.

Christoph Dittert schreibt seit vielen Jahren für die beliebte Buchreihe „Die drei ???“, die nicht nur bei Kindern eine große Fangemeinde hat. Bei der Lesung können die Besucherinnen und Besucher den Autor persönlich erleben und in die aufregende Welt der drei Detektive eintauchen.

Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr. Sie richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Erwachsene Fans von „Die drei ???“ sind ebenfalls willkommen.

Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person. Einlasskarten sind im vierten Obergeschoss der Stadtbibliothek im Forum Confluentes erhältlich.