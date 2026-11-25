Der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Energieminister Michael Ebling ist bei der 173. Sitzung des Beirates der Bundesnetzagentur in Berlin zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Ebling ist damit Vertreter der Bundesländer im Vorsitz des Beirats und wird sich in deren Sinne in die Beiratsarbeit einbringen.

„Ich freue mich über die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats der Bundesnetzagentur und bedanke mich für das Vertrauen. In diesem Amt möchte ich die sehr gut gestartete Zusammenarbeit meines Ministeriums mit der Bundesnetzagentur fortsetzen. Dass der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller am Auftakt der Veranstaltungsreihe „Werkstattgespräche Netze Rheinland-Pfalz“ Anfang November in Mainz teilgenommen hat, zeigt eines: Uns eint der Wille, wichtige Fragen der Energieversorgung der Zukunft im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen auszugestalten. Gerne begleite ich als Vertreter der Bundesländer im Beiratsvorsitz konstruktiv die wichtigen Entscheidungen der Bundesnetzagentur in zentralen Fragen der Energie und Telekommunikation. Selbstverständlich bringe ich dabei auch einen ganz besonderen Blick aus Rheinland-Pfalz mit, dessen Wirtschaftsstandort stark von energieintensiven Unternehmen geprägt ist und wo Themen der Kommunikation und Digitalisierung traditionell besonders im Fokus stehen. Auch diese Perspektiven werde ich in meinem Amt als stellvertretender Beiratsvorsitzender einbringen“, betonte der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Energieminister Michael Ebling.

„Mein vordringliches Ziel bleibt, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und unsere Netze dafür fit zu machen. Auch die Kostenfrage und die Versorgungssicherheit müssen wir dabei stets eng in den Blick nehmen“, so der Minister.

Der Beirat der Bundesnetzagentur als beratendes Gremium

Der Beirat der Bundesnetzagentur zählt insgesamt 32 Mitglieder und setzt sich jeweils zur Hälfte aus Vertretern des Bundestags und des Bundesrates bzw. Mitgliedern von Landesregierungen zusammen. Den Beiratsvorsitz hat Mark Helfrich, Mitglied des Bundestags, inne. Stellvertretender Beiratsvorsitzender ist nun der rheinland-pfälzische Minister für Wirtschaft, Tourismus, Klima und Energie Michael Ebling.

Der Beirat bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen tagt mindestens vierteljährlich, in der Regel rund sechs Mal im Jahr, berät die Bundesnetzagentur und ist berechtigt Auskünfte und Stellungnahmen der Bundesnetzagentur einzuholen.

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