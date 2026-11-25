„Starke-Kidz-Kurs“ im JUKZ stärkte Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit

Lahnstein. Wie kann man in schwierigen Situationen ruhig bleiben und trotzdem selbstbewusst auftreten? Mit dieser Frage beschäftigten sich zehn Jungen im Alter von acht bis elf Jahren bei einem Kurs im Jugendkulturzentrum Lahnstein.

In verschiedenen Übungen lernten die Teilnehmer, besonnen zu handeln, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und Konflikten mit innerer Stärke zu begegnen. Eine besondere Rolle spielte dabei der Löwe. Er gilt als stark, selbstbewusst und respekteinflößend – zugleich verhält er sich auch ruhig und gelassen. Dieses Bild begleitete die Jungen durch den Tag und zeigte ihnen, dass wahre Stärke nicht durch Lautstärke oder Aggressivität entsteht.

In der Mittagspause stärkten sich alle gemeinsam mit Pizza. Bei der abschließenden Gesprächsrunde waren sich die Jungs einig, dass der Kurs nicht nur viel Spaß gemacht hatte, sondern sie auch einiges dazugelernt hatten. Zum Abschluss erhielt jeder Junge eine Urkunde.

Gefördert wurde der Kurs durch den Kinder- und Jugendschutz sowie die Jugendpflege der Kreisverwaltung in Bad Ems.

Bildunterzeilen:

Stolz präsentieren die Jungen gemeinsam mit der Kursleiterin ihre Urkunden nach einem erlebnisreichen Tag rund um Selbstvertrauen und gewaltfreie Selbstbehauptung. (Foto: Nasstaran Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)