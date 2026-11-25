Kindertheater sorgt am 3. Advent für Weihnachtsstimmung

Engel sind perfekte Wesen, die im Auftrag Gottes jede Aufgabe gewissenhaft und zuverlässig ausführen? Auf Weihnachtsengel Gloria trifft diese Beschreibung ganz gewiss nicht zu. Denn obwohl am Adventskranz bereits alle vier Kerzen brennen und es höchste Zeit wird, die Weihnachtsvorbereitungen abzuschließen und die Krippe festlich herzurichten, schnarcht sie noch seelenruhig auf ihrer Wolke. Doch auch nachdem der Oberengel sie unsanft weckt und zur Arbeit anspornt, findet sie noch allerlei Dinge, mit denen sie ganz herrlich Quatsch machen kann. Das alles gibt es zu sehen, wenn das außergewöhnliche Weihnachts-Musiktheater „Gloria, der übermütige Weihnachtsengel“ am Sonntag, 13. Dezember, ab 15 Uhr im Bürgerhaus Torney aufgeführt wird.

Auf die Bühne gebracht wird das stimmungsvolle und lustige Musiktheater für Familien und Kinder ab vier Jahren vom Theater Beatrice Hutter. Die Schweizer Schauspielerin tritt bereits seit 1997 mit eigenen Produktionen auf und schlüpft kurz vor Weihnachten selbst in die Rolle des wuseligen und sympathisch-unperfekten Engels Gloria. Wie es sich für ein Musiktheater gehört wird dabei reichlich gesungen, musiziert und getanzt. Alle, die sich das am 13. Dezember im Bürgerhaus Torney, Westpreußenstraße 1, nicht entgehen lassen wollen, können sich im Vorverkauf per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 170 Karten sichern. Der Eintritt beträgt vier Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene.

Bildunterschrift:

Lässt sich vom herannahenden Weihnachtsfest nicht stressen: Engel Gloria schläft entspannt auf einer Wolke.

Foto: © Beatrice Hutter