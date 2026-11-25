Einen stimmungsvollen und heiteren Abend erlebten die Ehrenhusaren und Flössjenträger der Gülser Husaren bei ihrer feierlichen Zusammenkunft im gemütlichen Rieslinghof des Weinguts Hähn. Die Husaren hatten zur traditionellen Verleihung des Ehrenkreuzes eingeladen. Präsidentin Melina Hause führte durchs Programm und hielt die Laudatio.

Im feierlichen Rahmen wurde Josef Oster zum neuen Ehrenhusaren ernannt. Josef Oster wohnt seit circa zehn Jahren in Güls und setzt sich im Rahmen seiner politischen Tätigkeit für die Belange des Koblenzer, aber auch des Gülser Karnevals ein, hat stets ein offenes Ohr für alle Anliegenden der Vereine und ist bei Veranstaltungen trotz seines sehr gefüllten Terminkalenders ein oft und vor allem gern gesehener Gast.

Nach dem er von 2002 bis 2017 hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems war, ist er seit 2017 Mitglied des deutschen Bundestages und seit 2025 Vorsitzender des Innenausschusses. Privat ist er leidenschaftlicher Wanderer und Radfahrer.

Josef Oster nahm die Auszeichnung mit großer Freude entgegen und wurde völlig zu Recht mit langanhaltendem Beifall der Anwesenden gefeiert.

Für heitere Momente sorgte der Vortrag von Karl Krämer aus Lahnstein, der die Lachmuskeln aller Zuschauer mit Erzählungen seiner Erlebnisse strapazierte. Sein pointenreicher Beitrag war einer der unterhaltsamen Höhepunkte des Abends.

Ebenfalls ließ es sich das designierte Tollitätenpaar nicht nehmen, dem frisch ausgezeichneten Ehrenhusaren persönlich zu gratulieren. Prinz Yannik und Confluentia Elina vom närrischen Cosmos Waschem mitsamt dem Gefolge des Narren-Club Waschem 1986 e.V. besuchten den Rieslinghof und überbrachten herzliche Glückwünsche. Mit ihrer farbenfrohen Erscheinung und ausgelassenen Stimmung brachten sie zusätzlich karnevalistischen Glanz in die Veranstaltung.

Bei guten Gesprächen klang der Abend harmonisch aus.