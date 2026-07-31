Energieversorgung Mittelrhein baut die Ladeinfrastruktur in der Region weiter aus – Ladepreise sinken

KOBLENZ. Die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos ist weiter gestiegen. Jedes vierte neu zugelassene Auto fährt elektrisch. Laut einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden von Januar bis April 2026 223.980 Elektroautos neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 23,6 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und einem Anstieg von 41,3 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diesen Anstieg spürt auch die Energieversorgung Mittelrhein (evm): „Bei unseren öffentlichen Ladestationen verzeichnen wir ein rasantes Wachstum“, berichtet evm-Sprecher Marcelo Peerenboom. 2025 verzeichnete das Unternehmen 79.000 Ladevorgänge an ihren 220 öffentlichen Ladepunkten. Für dieses Jahr werden 100.000 Ladevorgänge erwartet.

Entsprechend ist auch das Ladevolumen gestiegen: Gingen an den evm-Stationen 2025 noch 1,8 Mio. kWh durch die Leitungen, so wird in diesem Jahr mit 2,5 Mio. kWh gerechnet. „Das zeigt, dass wir mit unserer Strategie des bedarfsgerechten Ausbaus richtig liegen“, kommentiert Marcelo Peerenboom. Kürzlich ging in der Löhrstraße eine AC-Ladesäule mit zwei Ladepunkten in Betrieb. Weitere neue Ladepunkte werden in Plaidt, in Koblenz-Metternich, auf der Horchheimer Höhe, auf der Karthause und in Koblenz-Wallersheim folgen.

evm senkt Adhoc-Ladepreise

Der Energieversorger senkt die Preise an seinen öffentlichen Ladestationen. So kostet das Adhoc-Laden an den DC-Ladepunkten seit dem 1. Mai 56 ct/kWh. Die kostenfreie Standzeit beträgt an den meisten Standorten 120 Minuten. Bei wenigen Ausnahmen wird die Standzeit aktuell angepasst und ausgeweitet. Danach kommt eine Blockiergebühr von 10 Cent pro Minute hinzu. An den AC-Ladepunkten kostet der Ladevorgang 47 ct/kWh. Hier erhöht sich der Preis ab der 241 Minute um 10 Cent pro Minute. In der Zeit von 22.00 bis 08.00 Uhr werden an den AC-Ladepunkten keine Standzeitgebühren erhoben. So können Anwohner ihr E-Auto auch über Nacht stehen lassen.

Sondertarife in Mülheim-Kärlich

Besondere Sonderkonditionen gibt es an den DC-Ladepunkten an der Industriestraße 49 in Mülheim-Kärlich, direkt vor dem Geschäft „Schuh Marke“. Hier kann ab dem 1. August für 39 ct/kWh das Auto mit einer Leistung von bis zu 200 kW elektrisch aufgeladen werden.

Für das Adhoc-Laden wird keine Ladekarte eines Mobilitätsanbieters benötigt. Durch die Benutzung des Bezahlterminals mit Kreditkarte oder durch das Scannen eines QR-Codes, kann der Ladevorgang gestartet und bezahlt werden.

Bildunterschrift: In Mülheim-Kärlich können Elektrofahrzeuge besonders günstig geladen werden. 39 ct/kWh kostet der DC-Ladepunkt. Foto: Matthias Brand/evm