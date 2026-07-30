Koblenz. In zwei Wochen ist es wieder so weit: Das Latscho Festival kehrt zurück und bringt vom 13. bis 15. August die Koblenzer Subkultur mitten in die Innenstadt. Nach vier Jahren am Deutschen Eck findet das beliebte Umsonst-&-Draußen-Festival in diesem Jahr erstmals auf dem Zentralplatz statt. Der Standortwechsel wurde notwendig, nachdem für das Deutsche Eck keine Genehmigung erteilt wurde.

Den neuen Veranstaltungsort nimmt das Organisationsteam mit einer gehörigen Portion Selbstironie: „Das ist mit Abstand der hässlichste und schrecklichste Platz, den wir jemals bespielen dürfen – und wir haben richtig Bock drauf“, sagt Veranstalter Sebastian Beuth. Schließlich sei das Ziel des Festivals schon immer gewesen, Koblenzer Subkultur sichtbar zu machen – und sichtbarer als mitten in der Innenstadt werde sie wohl kaum.

Bereits am Donnerstag, 13. August, startet das Festival mit einer Premiere: Bei der Punkerkaraoke sind alle eingeladen, selbst das Mikrofon in die Hand zu nehmen und gemeinsam das Festivalwochenende einzuläuten. An den beiden folgenden Tagen stehen 13 Bands aus Koblenz und der Region auf der Bühne – von vielversprechenden Newcomern bis hin zu etablierten Acts der lokalen Musikszene.

Auch Booker Ruben Görres blickt voller Vorfreude auf das diesjährige Line-up: „Wir haben mal wieder eine richtig tolle Auswahl an Bands zusammengestellt, die so noch nie gemeinsam gespielt haben und in dieser Form auch noch nie mitten in Koblenz präsentiert wurden.“

Neben dem musikalischen Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Rahmenangebot. Für das leibliche Wohl sorgt hausgemachte Pizza, außerdem laden zahlreiche Informationsstände gemeinnütziger Initiativen dazu ein, mit lokalen Vereinen und Projekten ins Gespräch zu kommen und die vielfältige Engagementlandschaft der Region kennenzulernen.

Das Latscho Festival wird vom Latscho Koblenz e. V. ehrenamtlich organisiert und versteht sich als Plattform für regionale Musik, kulturelle Vielfalt und gelebte Subkultur. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Ganz nach dem Motto des Festivals: Umsonst. Draußen. Zusammen.