Am Donnerstag, 6. August, um 17 Uhr spricht Anke Brühl-Tschuck auf Einladung der städtischen Gleichstellungsstelle und der Stadtbibliothek Koblenz zum Thema Achtsamkeit im Rahmen der diesjährigen Donnerstagsvorträge.

Der Arbeitsalltag heute erfordert von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Führungskräften hohe Konzentration und starke Fokussierung bei gleichzeitig steigender Hektik und ständig wachsendem Leistungsdruck. Durch das Achtsamkeitstraining halten sie den Stress im Arbeitsalltag in Schach, arbeiten effektiver und entwickeln einen authentischeren Arbeits- bzw. Führungsstil. Achtsamkeit fördert einen klaren, offenen Geist, schützt vor Stress und stärkt die psychische Widerstandskraft (Resilienz). Regelmäßig ausgeübt, stärkt das Achtsamkeitstraining Ihr Immunsystem, verbessert den Schlaf, fördert Gelassenheit und beugt dem Burnout vor.

Eintrittskarten sind für vier Euro ausschließlich in der Stadtbibliothek Koblenz während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr) erhältlich. Personen bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Veranstaltung findet im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Koblenz statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Das Gebäude ist barrierefrei.