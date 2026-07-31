Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Koblenz hat die Kanalneubaumaßnahme in der Diesterwegstraße im Stadtteil Goldgrube erfolgreich abgeschlossen. Durch den abschließenden Einbau der Asphaltschicht konnte die Maßnahme nun fertiggestellt werden. Der ursprünglich geplante Zeitrahmen wurde um zwei Wochen unterschritten.

Im Rahmen der Baumaßnahme wurden seit Mitte April umfangreiche Kanalbauarbeiten durchgeführt. Der Kanalneubau sowie die Kanalverlegung erfolgten überwiegend in offener Bauweise und erstreckten sich über verschiedene Teilbereiche der Diesterwegstraße. Zu Beginn der Arbeiten wurde die Kanalverlegung in einem rund acht Meter langen unterirdischen Tunnel von der Lorenz-Kellner-Straße in die Diesterwegstraße umgesetzt. Die weitere Strecke bis zur Peter-Friedhofen-Straße wurde anschließend in offener Bauweise erneuert. Im Anschluss wurden auch die Kanalhausanschlüsse sowie die Versorgungsleitungen ausgetauscht und erneuert.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Koblenz bedankt sich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld sowie die gute Zusammenarbeit während der Bauarbeiten.

Sobald die Asphaltschicht ausreichend abgekühlt ist, kann die Diesterwegstraße wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der derzeit hohen Außentemperaturen dauert dieser Vorgang etwas länger als üblich. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung geht davon aus, dass die Straße ab Montag wieder uneingeschränkt befahrbar ist.

Bildunterschrift: Die Kanalbaumaßnahmen in der Diesterwegstraße wurden erfolgreich abgeschlossen. Foto: Frank Freiberg/ Stadt Koblenz