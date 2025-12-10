Am Montag, 15. Dezember, lädt die Stadtbibliothek Koblenz von 16 bis 20 Uhr zu einem besonderen Spieletreff ein. Das Angebot richtet sich an alle Spielbegeisterten ab 14 Jahren, die in entspannter Atmosphäre spielen und neue Brettspiele entdecken möchten. Begleitet wird die Veranstaltung vom Koblenzer Spieleladen „Spieß Stein Papier“, der eine Auswahl aktueller Neuerscheinungen mitbringt und vorstellt.

Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes im Erdgeschoss statt. Die Teilnahme ist kostenlos.