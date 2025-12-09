Nachwuchskräfte der evm-Gruppe freuen sich über den Erfolg ihres Projekts

KOBLENZ. Voller Erfolg für die Auszubildenden der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe): Rund 200 Interessierte folgten ihrer Einladung zum vorweihnachtlichen Tag der Ausbildung auf dem Betriebsgelände an der Ludwig-Erhard-Straße in Koblenz. Dort konnten sich Jugendliche und Erwachsene über das Ausbildungsangebot des kommunalen Energie- und Dienstleistungsunternehmens informieren. Außerdem gab es Antworten auf Fragen wie beispielsweise: Wie bewerbe ich mich? Wie läuft die Ausbildung ab? Und was muss ich eigentlich beim Löten beachten? Fachexperten der evm-Gruppe und Auszubildende selbst gewährten dabei in vorweihnachtlicher Atmosphäre einen Einblick hinter die Kulissen der Energieversorgung und stellten die unterschiedlichen Ausbildungsberufe der evm-Gruppe dar. Das Angebot reicht dabei von A wie Anlagenmechaniker bis M wie Metallbauer. Aber auch in kaufmännischen Berufen wie Industriekaufleuten oder der Fachkraft für Lagerlogistik bildet das Unternehmen aus.

Den Tag der offenen Tür hatten die Auszubildenden der evm-Gruppe selbst organisiert. Mehr noch: Sie backten frische Waffeln, waren an Infoständen präsent, gewährten über eine VR-Brille interessante Einblicke in die Standorte des Unternehmens und standen Rede und Antwort. Darüber hinaus hatten sie im Vorfeld auf unterhaltsame Art auf den Social-Media-Kanälen über Wissenswertes aus der Unternehmensgruppe berichtet. „Was unsere Auszubildenden da auf die Beine gestellt haben, hat mich sehr beeindruckt. Es zeigt, wie wichtig es ist, den Nachwuchskräften frühzeitig Verantwortung zu übertragen und wie groß ihr Engagement ist“, erklärt Nico Sartorius, kaufmännischer Ausbilder bei der evm. „Ich freue mich, dass so viele Besucher dem Angebot gefolgt sind und sich über unsere Ausbildungsberufe informiert haben. Ich hoffe, den ein oder anderen bald beim Ausbildungsstart wiederzusehen.“

Wer selbst auf der Suche nach einer Ausbildung ist, findet alle Informationen zum Angebot der evm-Gruppe unter www.evm.de/jobs.

Bildunterschrift:

Rund 200 Besucherinnen und Besucher informierten sich in weihnachtlicher Atmosphäre zum Ausbildungsangebot der evm-Gruppe.

Foto: Niklas Oster