Grundstein für stärkere Zusammenarbeit gelegt

Lahnstein. Kürzlich fand in Lahnstein das erste gemeinsame Treffen der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft Lahnsteiner Hilfsorganisationen statt. Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), des Technischen Hilfswerks (THW), der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein sowie der Werkfeuerwehr Zschimmer & Schwarz kamen erstmals in dieser Form zusammen.

Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, künftig in regelmäßigen Abständen zentrale Themen des Bevölkerungsschutzes zu besprechen, gemeinsame Vorgehensweisen abzustimmen und Synergien zwischen den beteiligten Organisationen zu erkennen und zu nutzen. Durch einen intensiveren Austausch soll die Zusammenarbeit im Einsatzfall optimiert und die Gefahrenabwehr in der Stadt Lahnstein weiter gestärkt werden.

Aktuelle Schwerpunktthemen der Arbeitsgemeinschaft sind unter anderem die Alarm- und Einsatzplanung für mögliche Hochwasserlagen, die Zusammenarbeit in der Wasserrettung sowie Abstimmungen im Hinblick auf die Gefahrenabwehr während der bevorstehenden Karnevalsveranstaltungen.

Die Teilnehmer zeigten sich mit dem Auftakt sehr zufrieden. Die Arbeitsgemeinschaft soll fortan regelmäßig tagen und als zentrale Plattform für Austausch, Planung und gemeinsame Weiterentwicklung im Bevölkerungsschutz der Stadt Lahnstein dienen.

Bildunterzeile:

DRK, DLRG, THW und die Feuerwehren Lahnstein und Zschimmer & Schwarz treffen sich regelmäßig. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)