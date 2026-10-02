Kindertreff Heimbach-Weis öffnet nach den Herbstferien wieder

Schule aus, Hausaufgaben fertig und was jetzt? Diese Frage stellen sich viele Kinder – und das nicht nur in der Deichstadt. Für alle Grundschülerinnen und Grundschüler aus dem Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis gibt es nach den Herbstferien zumindest an einem Wochentag eine naheliegende Antwort auf diese Frage. Immer dienstags von 16 bis 18 Uhr öffnet dann nämlich der Kindertreff, Waldstraße 47a, seine Türen und lädt zum Spielen, Basteln und gemeinsam Spaß haben ein. Damit es auf keinen Fall langweilig wird, hat das Team um Tanja Buchmann vom Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub) für den Rest des Jahres ein spannendes Programm mit vielen Highlights zusammengestellt.

Gleich zum Auftakt nach den Herbstferien steht am 20. Oktober ein Kicker-Turnier an. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann aus Modelliermasse fantasievolle Figuren kreieren. Eine Woche später ist passend zu Halloween eine Bastelwerkstatt geplant, in der Kürbisse gruselig und kunstvoll bemalt werden können. Am 16. November lockt ein Spielenachmittag mit großem „Mensch ärger dich nicht“-Turnier in den Kindertreff. Kurz vor Weihnachten steht am 15. Dezember eine große Weihnachtsbäckerei auf dem Programm.

Der Kindertreff Heimbach-Weis ist ein offenes Freizeitangebot der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied. Das Angebot ist kostenfrei, freiwillig und für alle Kinder im Stadtteil offen. Neben fest geplanten Aktionen stehen den teilnehmenden Mädchen und Jungen während der Öffnungszeiten eine Vielzahl an Spiel- und Bastelmaterialien zur Verfügung. Ehrenamtlich geschulte Mitarbeitende der Kinder- und Jugendförderung begleiten die Kinder mit pädagogischen und spielerischen Angeboten – sie übernehmen jedoch keine Aufsichtspflicht. Während zu den regulären Terminen keine Voranmeldung erforderlich ist, wird bei der Weihnachtsbäckerei aus Planungsgründen um Anmeldung gebeten. Die passenden Formulare liegen im Treff und beim Kinder- und Jugendbüro aus. Weitere Fragen zum Betreuungsangebot können telefonisch unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de gerichtet werden.

Bildunterschrift (Foto: Tanja Buchmann):

Hinter seiner bunt gestalteten Fassade lockt der Kindertreff Heimbach-Weis nach den Herbstferien wieder immer dienstags mit Spiel- und Bastelangeboten.