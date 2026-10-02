Die VR Bank RheinAhrEifel eG zeichnet jedes Jahr Initiativen, Vereine und Projekte aus, die die Region Rhein, Ahr, Eifel und Mosel nachhaltig stärken

Koblenz, 01. Oktober 2026 – Ob im Verein, in der Nachbarschaft, im Bildungsbereich, im Sport oder im sozialen Miteinander: In der Region engagieren sich zahlreiche Menschen für ihre Mitmenschen und ihr Umfeld. Dieses Engagement verdient Aufmerksamkeit und Unterstützung. Deshalb vergibt die VR Bank RheinAhrEifel bereits seit 2008 den Zukunftspreis Heimat. Die aktuelle Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 30. November 2026.

Gesucht werden Projekte und Vorhaben, die das Leben in der Region bereichern, den Zusammenhalt stärken und nachhaltig wirken. Dabei kommt es nicht darauf an, wie groß ein Projekt ist. Entscheidend ist, was es für die Menschen vor Ort bewegt und welchen Beitrag es für eine lebenswerte Zukunft leistet. „Eine starke Region entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen“, sagt Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der VR Bank RheinAhrEifel. „Mit dem Zukunftspreis Heimat möchten wir diesen Einsatz sichtbar machen, würdigen und dazu beitragen, dass gute Ideen weiterwachsen können.“

Engagement hat viele Gesichter

Die aktuellen Preisträger zeigen, wie vielfältig regionales Engagement sein kann – von der Wildtierpflegestation Koblenz e.V. über die Vater-Kind-Aktion e.V. bis hin zum ANTON-Automaten der Local To Go GmbH. Ausgezeichnet wurden Projekte aus den Bereichen Bildung, Inklusion, Sport, Kultur, Nachbarschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Die Bandbreite reicht von etablierten Organisationen bis hin zu kleineren Initiativen, die mit viel persönlichem Einsatz konkrete Verbesserungen in ihrem Umfeld schaffen.

„Viele Initiativen leisten Großartiges und dafür brauchen sie Unterstützung“, so Jan-Erik Burkard, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der VR Bank. „Die Preisträger des Zukunftspreises Heimat bekommen natürlich ein Preisgeld, insgesamt verteilen wir mehr als 20.000 Euro an die Top Ten-Platzierten, aber wir sorgen auch dafür, dass sie Öffentlichkeit bekommen, stellen ihnen professionelles Bild- und Videomaterial zur Verfügung, das im Rahmen unserer Preisverleihung entsteht, und machen ihre Projekte über unsere diversen Plattformen, zum Beispiel Social Media Kanäle oder Plakate, bekannter.“

Jetzt Engagement sichtbar machen

Ob Verein, Stiftung, gemeinnützige Organisation oder engagierte Initiative: Wer sich für die Region und die Menschen vor Ort einsetzt, sollte die Gelegenheit nutzen. Auch Bürgerinnen und Bürger können Projekte vorschlagen, die ihrer Meinung nach eine besondere Würdigung verdienen. Eingereicht werden können sowohl bereits bestehende Projekte als auch neue Ideen, die noch nicht umgesetzt wurden. Projekte, die sich in den Vorjahren bereits beworben haben, können erneut eingereicht werden, wenn eine Weiterentwicklung des Projektes erkennbar ist.

Die Bewerbung ist noch bis zum 30. November 2026 möglich. Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung gibt es unter:

https://www.vr-rheinahreifel.de/meine-bank/zukunftspreis-heimat.html/

Über den Zukunftspreis Heimat

Mit dem Zukunftspreis Heimat würdigt die VR Bank RheinAhrEifel eG Initiativen und Projekte, die sich in besonderer Weise für die Region und ihre Menschen einsetzen. Der Preis steht unter dem Leitgedanken „Zukunft gestalten. Heimat stärken.“ und macht sichtbar, wie vielfältig, engagiert und zukunftsorientiert das Ehrenamt in der Region ist. Seit 2008 unterstützt die VR Bank RheinAhrEifel eG mit dem Zukunftspreis Heimat Projekte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und die Lebensqualität vor Ort stärken.

Über die VR Bank RheinAhrEifel eG

Die VR Bank RheinAhrEifel eG ist der genossenschaftliche und leistungsstarke Finanzpartner für mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden in der Region Rhein-Ahr-Eifel-Mosel. Hauptsitz der Genossenschaft ist Koblenz, Verwaltungssitze sind Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen und Neuwied. Das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich vom Rhein bei Rheinbreitbach bis nach Treis-Karden an der Mosel und von Oberstadtfeld in der Vulkaneifel bis Koblenz-Arenberg. Die Regionalbank gehört den rund 160.000 Bankeigentümerinnen und Bankeigentümern. Sie machen die Bank zu einer der mitgliederstärksten Organisationen in Rheinland-Pfalz. Dadurch kommt ihr eine besondere Verantwortung für die Wirtschaftsregion zu: Anspruch der Bank ist es, unter dem Motto „Wir sind Heimat“, die regionale Wirtschaft im Sinne ihrer Mitglieder kontinuierlich zu stärken. Bei einer Bilanzsumme von 8 Milliarden Euro verwaltet die Genossenschaft ein Kundenwertvolumen von rund 15,4 Milliarden Euro. Das Finanzinstitut beschäftigt 1000 Mitarbeitende, davon 100 Auszubildende. (Stand: August 2026)

Mehr unter: www.vr-rheinahreifel.de