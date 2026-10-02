Der Health + Innovation Hub Rheinland-Pfalz (HIH), InnoNet HealthEconomy e. V. und die Wirtschaftsförderungsgesellsch aft Koblenz mbH laden am Mittwoch, 14. Oktober, zur Gesundheitskonferenz Rheinland-Pfalz bei der CompuGroup Medical in Koblenz ein. Unter dem Motto „Regionen verbinden. Innovation ermöglichen. Versorgung verändern.“ kommen Akteurinnen und Akteure aus Gesundheitswirtschaft, Versorgung, Wissenschaft und Innovation zusammen. Die Konferenz baut auf den HIH-Summits der Jahre 2023, 2024 und 2025 auf und richtet den Blick auf den Gesundheitsstandort Rheinland-Pfalz und seine Zukunft.

Die Gesundheitskonferenz Rheinland-Pfalz 2026 steht unter der Schirmherrschaft von Clemens Hoch, Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit in Rheinland-Pfalz.

Das Programm bietet fachliche Impulse, Praxisbeispiele, Podiumsdiskussionen und innovative Lösungsansätze aus Gesundheitswirtschaft und Versorgung. Ein besonderer Programmpunkt ist die Keynote „Präklinische Notfallmedizin der Zukunft – Medical Intervention Car Kaiserslautern“ mit Dr. med. Michael Kinn, Leitendem Oberarzt und Projektleiter des MIC am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, Prof. Dr. med. Stefan Hofer, Chefarzt am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, sowie Daniel Schilling, Vorstand der IKK Südwest. Im Mittelpunkt stehen Konzept und praktische Umsetzung des Medical Intervention Car sowie Fragen zu Versorgungsnutzen, Wirtschaftlichkeit und Perspektiven für eine nachhaltige Umsetzung. Durch das Programm führt Holger Wienpahl, SWR-Fernseh- und Veranstaltungsmoderator.

Eine begleitende Ausstellung gibt Gelegenheit, konkrete Projekte, Technologien und Versorgungsansätze kennenzulernen und mit den verantwortlichen Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch zu kommen. Mit dabei sind unter anderem die 32bit Mobile Medizin GmbH, die BAYOOMED GmbH, das Institut für digitale Gesundheitsdaten Rheinland-Pfalz gGmbH (IDG), die MedEcon Telemedizin GmbH mit connectMT, die Aktion Niere und Patientenstiftung sowie CompuGroup Medical. Zudem kann das Medical Intervention Car des Westpfalz-Klinikums vor Ort besichtigt werden.

Inhaltlich widmet sich die Gesundheitskonferenz drei Schwerpunkten: der Stärkung des Gesundheitsstandorts Rheinland-Pfalz durch eine engere Vernetzung von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Versorgung, der zukunftsfähigen Gestaltung der Versorgung durch die Diskussion aktueller Entwicklungen und der digitalen Transformation sowie dem Transfer von Ideen, Technologien und Lösungen in die praktische Anwendung.