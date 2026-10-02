Das Bibliotheksteam und ein Team des Fördervereins „Lesen und Buch – Freunde der Stadtbibliothek Koblenz“ laden in den Herbstferien donnerstags zu Vorlesestunden in die Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes ein.

Am 8. Oktober werden Herbstgeschichten für Kinder ab vier Jahre gelesen. „Das kleine Gespenst“ für Kinder von vier bis zehn Jahren steht dann am 15. Oktober im Mittelpunkt. Im Anschluss an die Vorlesestunden wird jeweils gemeinsam gebastelt.

Die Aktionen beginnen um 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa 45 Minuten. Treffpunkt ist das 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek am Zentralplatz.