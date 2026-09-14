Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Kinder der ersten Klasse einen gesetzlichen Anspruch auf ganztägige Betreuung, auch während der Ferien. In diesem Jahr bietet das Jugendamt Koblenz daher erstmals in den beiden Herbstferienwochen ein Freizeitangebot von Montag bis Donnerstag an. Das Programm richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und bietet Kreatives, Spiel, Bewegung und Natur als Schwerpunkte.

Die Ferienfreizeit findet in den Räumlichkeiten des Spielhauses am Moselufer, Kastorstraße 17, in Koblenz von 8 bis 16 Uhr statt. Die Kinder sollen hierbei eine richtig schöne, abwechslungsreiche Zeit haben. So geht es beispielsweise in den Zoo Neuwied, Ausflüge rund um Koblenz, Turnhallen-Abenteuer und jede Menge kreative Angebote in den Jugendhäusern stehen ebenso auf dem Programm. Dort kann gebastelt, gemalt, getanzt und Neues ausprobiert werden – also alles, was Spaß macht.

Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro pro Woche inklusive aller Aktivitäten sowie einer Mahlzeit pro Tag. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind unter koblenz.de/ferienprogramme verfügbar

Weitere Fragen bezüglich der Herbstfreizeit können per E-Mail an Ferienfreizeit@stadt.koblenz.de gerichtet werden.

Bildunterzeile:

Im Spielhaus am Moselufer finden in den beiden Herbstferienwochen Freizeitangebote für Kinder statt. Foto: Karsten Walkembach/Stadt Koblenz