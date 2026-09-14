Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 17. September, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Hase Hibiskus und die Herbstsause“ von Andreas König.

Hase Hibiskus und seine Freunde freuen sich auf die große Herbstsause. Denn da gibt es einen Laternenumzug, ein Lagerfeuer und das beste Essen! Doch bis zum Fest gibt es noch jede Menge zu tun – und viele kleine Abenteuer zu bestehen. Ob verlorene Mausharmonika, ein umgestürzter Baum oder ein Freund in Not: Gemeinsam meistern sie jedes Hindernis mit Herz, Humor und Musik.

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Im Anschluss wird eine Kleinigkeit gebastelt. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa 45 Minuten. Treffpunkt ist das 4. Obergeschoss der Stadtbibliothek am Zentralplatz.