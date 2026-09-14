Urmitz. Ein sportlicher und abwechslungsreicher Tag erwartete die Nachwuchsjudoka bei der Judo-Safari des SV Urmitz. Insgesamt 82 Kinder aus zehn Vereinen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter 26 Judoka des Gastgebers. Die Teilnehmer im Alter von 5 bis 14 Jahren mussten bei der traditionellen Judo-Safari verschiedene Aufgaben bewältigen. Neben

einem Hindernislauf, Standweitsprung und Medizinballwurf stand selbstverständlich auch Judo auf dem Programm. Ergänzt wurde der sportliche Wettbewerb durch einen kreativen Teil, bei dem die Kinder ihre schönsten Erlebnisse rund um den Judosport malerisch festhalten konnten. Bei bestem Wetter und guter Verpflegung herrschte den ganzen Tag über eine fröhliche Atmosphäre. Am Ende konnten sich die jungen Sportler über ihre verdienten Auszeichnungen freuen. Insgesamt wurden sieben Schwarze Panther, sieben Braune Bären, zehn Blaue Adler, 13 Grüne Schlangen, 32 Rote Füchse und 13 Gelbe Kängurus vergeben. Die Verantwortlichen des SV Urmitz zeigten sich mit der Resonanz und dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden und freuen sich bereits auf die nächste Judo-Safari im kommenden Jahr.