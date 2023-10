Das vierte Nachhaltigkeitsprojekt

Die Engerser Genossen sind überregional bekannt für ihre Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerfgesellschaft. Seit 2020 haben die Engerser Sozialdemokraten eine Sammelstelle für Kronkorken für die Bürger bei der Firma ‘Bodewa’ in Engers eingerichtet, die die Krebsforschung unterstützt, indem Rohstoffe gewogen, verkauft und dann in die Darmkrebsforschung gehen. Seit 2019 organisieren die Sozialdemokraten am letzten Samstag eines Monats ihre Reparaturwerkstatt im evangelischen Jugendclub und jährlich führen sie mit Hilfe der Bürger ihre Müllsammelaktion durch. Jetzt folgt die auf Dauer angelegte Aktion Nr. 4: Vor wenigen Tagen eröffneten die Genossen eine ‘Korksammelstelle’ in der Firma ‘Linden & Faber’, im Schützengrund 57, Engers/Rhein, schräg gegenüber von der Kronkorkensammelstelle Siehe auch: www.lindenufaber.de