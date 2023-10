Wenn Dieter Aurass am Dienstag, 24.Oktober um 19 Uhr seinen neuen Roman „Wasserstoff“ vorstellt, hat er wie immer viel mehr im Gepäck: Kurzkrimis, gereimte Morde und zahllose Anekdoten aus seinen beiden Leben – als Autor und als Polizist.

Denn ein Abend mit Dieter Aurass ist stets viel mehr als eine Lesung.

In seinem neuen Thriller begibt er sich in die Welt der Wissenschaft und taucht in ein brandaktuelles Thema ein: Der Wasserstoffantrieb könnte die Technologie der Zukunft werden, um den Verbrenner abzulösen. Einem Münchner Forscherteam ist soeben der wissenschaftliche Durchbruch gelungen, um die Antriebsart auch wirtschaftlich rentabel zu machen. Doch dann beginnt eine Serie mysteriöser Todesfälle…

Der Eintritt beträgt 5 €. Karten sind im Vorverkauf in der Bibliothek erhältlich.