Vier Ehemalige des erfolgreichen Projekts für junge Männer geehrt

Die Stadt Neuwied sucht wieder sozial engagierte Jungs. Denn das gleichnamige Projekt geht in die nächste Runde. Bereits zum elften Mal möchte das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied wieder Jungen ab 14 Jahren für soziales Engagement begeistern. „Und damit vielleicht auch für eine berufliche Zukunft in sozialen Einrichtungen“, hofft Nils Kaminski vom KiJub, der das Angebot betreut. „In sozialen Berufen werden nämlich mehr Männer gebraucht, da für die Kinder in Kindertagesstätten oder Grundschulen noch viel zu oft ein männlicher Ansprechpartner fehlt.“

Wer an der neuen Runde des Projekts teilnimmt, wird ab Januar 2024 für die Dauer eines Schulhalbjahres einen freiwilligen Dienst in einer Neuwieder Kindertagesstätte oder betreuenden Grundschule übernehmen. Dabei werden die Teilnehmer zweimal wöchentlich für zwei Stunden in die pädagogische Arbeit eingebunden. So erhalten die jungen Männer Einblicke in dieses wert- und anspruchsvolle Aufgabengebiet. Außerdem können sie sich mit ihren Stärken und Interessen einbringen und für die Kinder einsetzen.

Ein Pädagoge des Jugendzentrums Big House begleitet die Jugendlichen während ihres Einsatzes als Mentor und Vermittler. Einmal im Monat treffen sich die Jungs zum Austausch und zu gemeinsamen Unternehmungen. Sicherlich nicht ganz uninteressant: Belohnt wird der erfolgreiche Einsatz der Jugendlichen mit einem monatlichen Taschengeld sowie am Ende der Projektlaufzeit mit einer Urkunde und einem Zertifikat – die bei späteren Bewerbungen positiv ins Gewicht fallen können.

Interessierte Jungen zwischen 14 und 16 Jahren melden sich bis zum 3. November bei Nils Kaminski. Er ist persönlich im Jugendzentrum Big House (Museumstraße 4a) in Neuwied anzutreffen oder telefonisch unter (02631) 802 732 sowie per E-Mail an nkaminski@stadt-neuwied.de erreichbar.

Unterstützt und gefördert wird das Projekt erneut vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, Rheinland-Pfalz und der Fachstelle Jungenarbeit Rheinland-Pfalz/Saarland.



Jungs der zehnten Auflage geehrt

Bevor die neue Runde nun startet, galt es natürlich noch die zehnte Auflage offiziell abzuschließen: Vier Jungs brachten sich das vergangene halbe Jahr über an verschiedenen Stellen ein. So beteiligte sich Ben Luca Schneider bei der Ganztagsbetreuung der Marienschule und brachte den Kindern die Physik in verschiedenen Experimenten näher. Fynn Wambach betreute unterdessen die Kita- und die Hortkinder in der katholischen Kita St. Martin in Engers und unterstützte sie unter anderem bei den Hausaufgaben. Sam-Luca Spörl war bei der Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg in der Ganztagsbetreuung aktiv und unterstützte dort die Kinder beim Lesenlernen. Simon Schröter betreute im Ganztagsbereich der Marienschule die Kinder vor allem im sportlichen Bereich, weil er auch selbst Eishockey spielt.

Für ihren jeweiligen Einsatz erhielten sie von Bürgermeister Peter Jung feierlich ihre Urkunden. „Es ist immer wieder toll zu sehen, wie sich junge Menschen in unserer Stadt engagieren“, resümiert er und bedankt sich nochmals herzlich bei den jungen Männern.

Bildunterschrift:

Freuen sich über den gelungenen Abschluss der zehnten Auflage des Projektes „Sozial engagierte Jungs“ (v. links): Ben Luca Schneider, Bürgermeister Peter Jung, Fynn Wambach, Sam-Luca Spörl, Simon Schröter und Nils Kaminski, der als Mentor die Jungs unterstützte. Foto: Andrea Elmers