Interessierte können an der 44. Sitzung der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ teilnehmen. Unter der Leitung von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs wird am Mittwoch, 8. November, 14 Uhr, im Historischen Rathaussaal eine interessante Tagesordnung behandelt.

Neben Berichten der Polizei, der Geschäftsstelle der Initiative sowie der Projekte „Sicherheit im Alter“ und „Sichere saubere Stadt“, werden gemeinsame Präventionsveranstaltungen mit der Polizei vorgestellt.

Die Tagesordnung im Einzelnen:

1. Begrüßung durch Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Polizeivizepräsident Jürgen Süs

2. Bericht des Polizeipräsidiums Koblenz

3. Bericht der Geschäftsstelle

3.1. Vorstellung der neuen Geschäftsstellenleitung

3.2. Bericht zum Projekt „Sicherheit im Alter“

3.3. Bericht zum Projekt „Sichere saubere Stadt“

3.4. Werbemittel für die Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“

3.5. Aktion „Koblenz feiert fair“

3.6. Gemeinsame Präventionsveranstaltung mit der Polizei zum Thema „Schockanrufe“ am 22. November 2023

3.7. Taschendiebstahlaktion am 01. Dezember 2023

4. Projekt „Kriminalitätseinstellungen, Vertrauen in staatliche Sicherheitsorgane und Radikalisierung“ (Herr Dr. Corrieri)

4.1. Vorstellung der ersten Ergebnisse

4.2. Zweite Erhebungswelle

5. Verschiedenes