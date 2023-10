Umfrage: Einwohner, Pendler und Touristen bewerten Neuwied

Was macht die Stadt Neuwied aus? Womit identifizieren sich die Bürgerinnen und Bürger besonders stark, welche Attraktionen ziehen Gäste von außerhalb in die Stadt und was ist noch nicht so ganz überzeugend? Diese Fragen sollen mithilfe der aktuellen großen Onlineumfrage des Amtes für Stadtmarketing beantwortet werden. Heraus kommt dabei ein facettenreiches Profil der Stadt, das einerseits aufzeigt, was bereits super läuft, aber andererseits auch ein Auftrag für die Verwaltung ist, in den Bereichen nachzubessern, die nicht so gut bewertet werden. Von Freizeit- und Kulturangebot über Sportmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit und Verkehrsanbindung, bis hin zu Arbeitgebervielfalt und medizinischer Versorgung werden zahlreiche Parameter abgefragt. Die Teilnehmenden werden dabei gebeten, ihre ganz persönliche Meinung und Bewertung zu teilen. Die Umfrage ist völlig anonym gestaltet.

Ein Großteil der Fragen bezieht sich auf die Innenstadt als Kultur-, Einkaufs- und Ausflugsort. „Die identifizierten Potenziale der Innenstadt werden sich mit den Potenzialen der Stadtteile positiv ergänzen, was wiederum zu einem runden Gesamtbild führen wird“, erläutert Julia Kloos-Wieland, Leiterin des verantwortlichen Amtes für Stadtmarketing. Sie erwartet, bereits im kommenden Jahr erste aus den Befragungsergebnissen entwickelte Maßnahmen umsetzen zu können. Denn neben Themen, bei denen die Verwaltung nur die Weichen stellen kann, beispielsweise wenn es um die gastronomische Vielfalt vor Ort geht, bittet die Umfrage auch um Feedback zu den städtischen Großveranstaltungen wie Deichstadtfest, Markttage, creole_sommer und Currywurstfestival.

Finanziert wird das Projekt aus dem Fördertopf „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes. Die Umfrage hat das Fachunternehmen Brandmeyer Markenberatung aus Hamburg erstellt. Die Beantwortung dauert etwa 15 Minuten – doch es sind 15 Minuten, die sich lohnen, betont Oberbürgermeister Jan Einig: „Unsere Mission ist es, die Stadt für alle attraktiv zu gestalten, die hier leben oder Neuwied als Ausflugsziel ansteuern. Die Ergebnisse der Umfrage werden unsere künftige Strategie prägen. Also: Sagen Sie uns, wofür Sie Neuwied lieben und in welchen Punkten Sie das derzeitige Angebot noch nicht überzeugt.“

Die Umfrage ist ab heute abrufbar unter: www.neuwied.de/restart