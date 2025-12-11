Mit einem symbolischen Spatenstich wurde der Baustart des 3-geschossigen Erweiterungsbaus der Clemens-Brentano-/Overberg Realschule plus eingeläutet.

Neben Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas und Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider waren die Schulleitung, der Architekt, Vertreter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) sowie Mitglieder des Stadtrates und Mitarbeitende der ausführenden Ämter der Stadtverwaltung anwesend.

Baudezernent Lukas gab in seiner Ansprache einen Überblick über die anstehenden Arbeiten und bedankte sich bei allen beteiligten Akteuren: „Dem Baubeginn gehen zwei Jahre intensiver Planung voraus. Wir hoffen Ende 2027 die Maßnahme abschließen zu können. Mein besonderer Dank gilt dem Stadtrat, den beteiligten Behörden, der Schulleitung sowie den Ämtern unserer Stadtverwaltung, die an der Umsetzung der Maßnahme mitwirken“.

Kultur- und Bildungsdezernent Schneider unterstrich darüber hinaus die Bedeutung der neuen Räumlichkeiten für die Clemens- Brentano-/Overberg Realschule plus: „Die Schule ist bereits seit einigen Jahren eine Ganztagsschule, der bisher jedoch die Räumlichkeiten fehlten. Der neue Anbau ist daher ein wichtiger Schritt nach vorne und bietet alles, was eine moderne Ganztagsschule erfordert“.

Der Neubau für die Ganztagsschule umfasst einen Speisesaal, eine Frischküche, Mehrzweckräume sowie einen Ruhe- und Spielraum. Der moderne und energetisch effiziente Bau erhält zudem eine hochwertige Gebäudehülle. Ein geplanter Aufzug wird zudem die Barrierefreiheit im gesamten Schulgebäude gewährleisten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,9 Millionen Euro, wovon 2,45 Millionen Euro vom Land finanziert werden. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich Ende 2027.

Bild: Stadt Koblenz/ Julian Häuser

