Die beliebte Frühstücks-Talkshow im Alten Brauhaus Koblenz verabschiedet sich mit einer besonderen Ausgabe aus dem Jahr 2025. Was vor einigen Jahren als lebendige Gesprächsrunde bei frischem Kaffee und gutem Frühstück begann, hat sich längst zu einer festen Adresse für inspirierende Diskussionen rund um Politik, Sport, Kultur und Gesellschaft entwickelt. NEXT-Moderator Frank Ackermann versteht es wie kaum ein anderer, seine Gäste ebenso wie das Publikum aktiv in den Dialog einzubeziehen und anspruchsvolle Themen auf erfrischende Weise aufzubereiten.

Zum Jahresabschluss lud die Talkshow „Der NEXT(e) bitte: Das Alte Brauhaus lädt ein am Samstag, 6. Dezember – dem Nikolaustag – noch einmal zu einem spannenden und hochaktuellen Austausch ein. Unter dem Titel „Wie steht es um die Sicherheitspolitik in Koblenz und der Region?“ sorge der morgen für eine spannende Diskussion.

Als Gäste begrüßte Frank Ackermann:

Dieter Aurass , Krimiautor und ehemaliger Hauptkommissar

, Krimiautor und ehemaliger Hauptkommissar Josef Oster , CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschuss

, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschuss Josef Obst, Rechtsanwalt aus Koblenz

Gemeinsam beleuchteten sie die sicherheitspolitischen Herausforderungen der Region, diskutieren aktuelle Entwicklungen und geben Einblicke in polizeiliche, politische und juristische Perspektiven.

Die letzte Talkshow des Jahres hielt, was sie versprach: Einen Morgen voller Impulse, Analysen und offener Gespräche – ein informativer Jahresausklang für alle, die sich für das gesellschaftliche und politische Geschehen in Koblenz interessieren.