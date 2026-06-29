Sonne genießen – aber sicher: An den Schlossstufen steht ab sofort ein solarbetriebener Sonnencreme-Spender zur Verfügung. Das neue Angebot soll Besucherinnen und Besucher dabei unterstützen, sich schnell und unkompliziert vor intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen.

Der gemietete Spender wird vollständig über ein integriertes Solarpanel betrieben und ermöglicht eine kontaktlose Ausgabe von Sonnencreme. Zusätzlich informiert ein integrierter Bildschirm über die aktuelle Temperatur sowie den UV-Index. Auf einem Bildschirm werden außerdem die aktuelle Temperatur sowie der UV-Index angezeigt. So erhalten Nutzerinnen und Nutzer auf einen Blick wichtige Informationen rund um den Sonnenschutz.

Erstmals zum Einsatz kam der Sonnencreme-Spender am vergangenen Wochenende beim Electronic Wine Festival. Dort traf das Angebot bei den Besucherinnen und Besuchern auf durchweg positive Resonanz. Besonders praktisch wurde die einfache und hygienische Anwendung wahrgenommen.

Bis Ende September ist der Sonnencreme-Spender nun an den Schlossstufen zu finden. Gerade in den Sommermonaten, wenn die Uferbar und Formate wie die Kulturstufen täglich zahlreiche Gäste anziehen, ist ein bewusster Umgang mit der Sonneneinstrahlung wichtig. Hohe UV-Werte können bereits nach kurzer Zeit gesundheitliche Folgen haben. Gleichzeitig führen steigende Temperaturen und häufigere Hitzeperioden dazu, dass sich Menschen länger im Freien aufhalten und stärker der UV-Strahlung ausgesetzt sind. Der Standort an den Schlossstufen bietet daher eine ideale Möglichkeit, Sonnenschutz unkompliziert in den Aufenthalt am Rhein zu integrieren.

Das Projekt wurde gemeinsam von der Klimaleitstelle der Stadt Koblenz, dem Kultur- und Schulverwaltungsamt sowie der Koblenz-Touristik GmbH organisiert, finanziert und umgesetzt. Mit dem neuen Angebot setzen die Projektpartner ein sichtbares Zeichen für mehr Gesundheitsvorsorge und Klimaanpassung im öffentlichen Raum.

Foto 1 (Luna Holz/Koblenz Touristik): Mit dem neuen, leicht zugänglichen Sonnenschutzangebot möchte die Stadt Koblenz dazu beitragen, Gesundheitsvorsorge im öffentlichen Raum einfach und leicht zugänglich zu machen.

Foto 2 (Luna Holz/Koblenz Touristik): Der Sonnencreme-Spender stammt aus einer gemeinsamen Initiative der Klimaleitstelle der Stadt Koblenz (Emilie Hammer, mitte), des Kultur- und Schulverwaltungsamts (Rebekka Jachmig, links) und der Koblenz Touristik GmbH (Joelina Wolter, rechts).