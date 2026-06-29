Am Bahnübergang Emser Straße unweit der Horchheimer Eisenbahnbrücke kommt es in Koblenzer Stadtteil Horchheim aufgrund von Bauarbeiten von Montag, 29. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 10. Juli, zu einer Vollsperrung. Sowohl für den motorisierten Verkehr als auch den Rad- und Fußverkehr gibt es in dieser Zeit kein Durchkommen.

Für den motorisierten Verkehr wird in dieser Zeit eine Umleitung über die Bächelstraße und die Alte Heerstraße eingerichtet, wo teilweise Halteverbote eingerichtet werden. Der Fußverkehr wird über die Bächelstraße, die Mendelssohnstraße und den Mendelssohn-Park umgeleitet. Der Radverkehr wird unterdessen über die Bächelstraße, Mendelssohnstraße und die Alte Heerstraße am gesperrten Bahnübergang vorbeigeleitet.