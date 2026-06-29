Die Deutsche Bahn wird ab 10. Juli bis 12. Dezember auf der rechten Rheinseite an der Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden Gleise, Weichen sowie Signale erneuern. Zudem modernisiert sie außerdem 36 Bahnhöfe auf diesem Abschnitt im Rahmen der geplanten Totalsperrung. In diesem Zug wird unter anderem der Bahnhof im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein an heutige Bedürfnisse angepasst.

Im Rahmen der geplanten Arbeiten wird es rund um den Bahnhof auch zu Einschränkungen an den umliegenden Straßen kommen, da teilweise entsprechende Einrichtungsflächen und Bauflächen direkt an der Straße für die Baumaßnahme benötigt werden. Die ersten Arbeiten für die dafür notwendige Verkehrssicherung sind dieser Tage bereits angelaufen.

Aus Richtung Vallendar kommend wird auf der Bundesstraße 42 unmittelbar vor der Zufahrt zum Parkplatz am Bahnhof Ehrenbreitstein die rechte Fahrspur bis hinter den Bahnhof eingezogen. Die in diesem Bereich liegende Bus-Haltestelle „Ehrenbreitstein Bahnhof Steig A“ wird ab Montag, 29. Juni, 5 Uhr bis zum Abschluss der Maßnahme im Dezember aufgehoben. Fahrgäste werden gebeten, die nächstgelegene Haltestelle Kapuzinerplatz/Fähre zu nutzen.

Aus Richtung Lahnstein kommend, wird es auf der Bundesstraße 42 zu einer Verschwenkung der Fahrbahn samt einer wenige Meter andauernden Einziehung eines Fahrstreifens kommen. Aus Richtung Charlottenstraße kommend, wird in Richtung Lahnstein für den Zeitraum der Bauarbeiten zudem nur eine Links-Abbiegespur zur Verfügung stehen.

Für den Fuß- und Radverkehr kommt es aufgrund der geplanten Maßnahme ebenfalls zu Sperrungen. Eine Umleitung wird hier unter anderem über die Hofstraße eingerichtet.

Bis zum Beginn der Totalsperrung am 10. Juli ist der Bahnhof Ehrenbreitstein weiterhin nutzbar und auch für den Fuß- und Radverkehr erreichbar.