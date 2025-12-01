Am Dienstag, 2. Dezember stellt die Autorin Sonja Roos ihren Roman „Das Forsthaus“ in der StadtBibliothek Koblenz vor. Mit ihrem ersten Krimi beschreitet Sonja Roos nun unter dem Pseudonym Marika Neitz Neuland.

Darin geht es um ein idyllisches Dorf im Westerwald, ein altes Forsthaus und einen Mordfall, der scheinbar schon vor Jahren aufgeklärt wurde. Doch daran gibt es Zweifel. Die Westerwälder Journalistin hat sich in den letzten Jahren als Autorin weit über die Region hinaus etabliert.

In ihren Romanen verbindet sie meist Familienschichten mit fundiert recherchierten historischen und zeitgeschichtlichen Hintergründen.

Die Lesung beginnt um 19 Uhr, Eintritt 5 €.