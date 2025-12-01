Seit 21. November läuft der Koblenzer Weihnachtsmarkt auf den Plätzen der romantischen Altstadt. Für die richtige Einstimmung auf Weihnachten dürfte auch der größte Adventskalender der Stadt Koblenz am Jesuitenplatz sorgen. Dieser besondere Weihnachts-Countdown wurde durch die Abteilung „Straßenbeleuchtung“ des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz installiert und wird bereits seit vielen Jahren immer zur Weihnachtszeit aktiviert.

In 24 Dachgauben des Rathausgebäudes in Richtung Jesuitenplatz sind Plexiglasscheiben mit jeweils einer Zahl zwischen 1 und 24 eingelassen. Vergleichbar mit einem Adventskalender wird zwischen dem 1. Dezember und Heiligabend jeden Tag ein „Türchen geöffnet“, bzw. beleuchtet. Der „Adventskalender“ funktioniert derart, dass jeden Tag eine weitere Zahl erstrahlt, bis am Ende alle 24 speziell präparierten Dachfenster leuchten.

Die Zahlen auf den Plexiglasscheiben sind mithilfe von Sandbestrahlung aufgebracht. An den Kanten der Plexiglasscheiben befinden sich LED-Leuchtstreifen. Weil die Kanten der Plexigläser poliert sind, scheint das Licht durch das Plexiglas hindurch und bricht sich im Bereich der aufgetragenen Zahl.

Die Plexiglaseinsätze werden außerhalb der Adventszeit nicht rausgenommen, allerdings sind die Dachfenster fast das ganze Jahr über durch die roten Holz-Fensterläden verdeckt. Kurz vor der Adventszeit, noch bevor die zahlreichen Weihnachtsmarktstände am Jesuitenplatz aufgebaut werden, nahmen Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz die Fensterläden mithilfe eines großen Hubsteigers ab.

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt verteilt sich auf mehrere Plätze in der malerischen Altstadt und ist immer einen Besuch wert. Am Jesuitenplatz können nicht nur die schön geschmückten und funkelnden Stände bewundert werden. Besucher sollten ab dem 1. Dezember den Blick auch mal auf das Dach des Rathauses richten, wo sich der größte Adventskalender der Stadt Koblenz findet.

BU: Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz nehmen die Fensterläden an den Dachgauben des Rathauses (Seite Jesuitenplatz) ab, hinter denen sich die Plexiglasscheiben mit Zahlen des Adventskalenders verbergen.

Foto: Stadt Koblenz/Sebastian Glinski

BU: Weihnachtsmarkt auf dem Jesuitenplatz in Koblenz.

Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf