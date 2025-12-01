Orange Bank setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Jeden einzelnen Tag werden in Deutschland Frauen und Mädchen Opfer von häuslicher Gewalt, Stalking, sexualisierter Gewalt und anderer Formen von Gewaltanwendung. Als städtische Gleichstellungsbeauftragte setzt sich Birgit Bayer in Neuwied bereits seit vielen Jahren aktiv dafür ein, über diese dramatische Lage aufzuklären, mehr öffentliche Sichtbarkeit zu erzeugen und Betroffene über vorhandene Hilfsangebote zu informieren. Auch wenn Bayer zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht, wird ein leuchtend-oranges Zeichen ihres Engagements im Neuwieder Stadtbild sichtbar bleiben. Unter dem Motto „Farbe bekennen“ hat sie gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus dem Quartier der „Sozialen Stadt“ und den „Starken Nachbar*innen“ von Eirene eine halb verwitterte Bank restauriert und in Orange – der Signalfarbe gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – gestrichen. Eine Plakette weist auf das bundesweite Beratungsangebot des Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Rufnummer 116 016 hin. Die Bank steht in der Wilhelmstraße unweit des Kreisverkehrs.

Bildunterschrift:

Die Neuwieder Gleichstellungsbeauftragte Birgit Bayer legt letzte Hand an die Orange Bank an. Die angebrachte Plakette informiert über das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“.