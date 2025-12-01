Stadtbücherei verteilt Lese-Adventskalender und eine Dezembergeschichte

Lahnstein. Pünktlich zum Start in die Adventszeit hat die Stadtbücherei Lahnstein 40 Adventskalender an die Grundschulen in Lahnstein und Braubach sowie 31 Dezembergeschichten an die Kindertagesstätten beider Städte verteilt. Beide Angebote werden landesweit vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) koordiniert und sind Teil der Leseförderinitiativen der Arbeitsgruppe „Lesespaß und Medienbildung aus der Bücherei“. Wie bereits in den vergangenen Jahren stehen die Geschichten als Audiodateien auf der Webseite des Landesbibliothekszentrums (LBZ) zum Nachhören bereit, damit alle Kinder die täglichen Kapitel auch zu Hause erleben können

Für die Grundschulen wird der Adventskalender mit der Geschichte „Der Gnadenhof von Bettina Obrecht bereitgestellt, der für jeden Schultag bis Weihnachten ein Kapitel als Vorlesegeschichte sowie ein dazu passendes Rätsel in drei Schwierigkeitsstufen enthält. Aus allen Rätsellösungen ergibt sich am letzten Schultag ein Lösungssatz, der in der Bibliothek abgegeben wird. Dort warten eine Verlosung und kleine Preise auf die Klassen.

Im Buch zieht Alanna mit ihren Eltern in eine neue Stadt, wo die Familie einen Gnadenhof eröffnet. Auch wenn sich nicht alle Nachbarn darüber freuen, findet Alanna schnell Freunde, die den Hof toll finden. Gemeinsam planen sie eine Weihnachtsfeier, um die Menschen aus der Umgebung einzuladen und Vorurteile abzubauen. Trotz kleiner Missgeschicke wird das Fest am Ende ein voller Erfolg.

Die Kita-Kinder dürfen sich in diesem Jahr auf die Dezembergeschichte „Schneegestöber“ von Mari Bell und Anna Taube freuen. Im Mittelpunkt stehen die zwei Schneeflocken Schneeflöckchen und Weißröckchen, die von ihrer Wolke hinab zur Erde segeln und dort allerlei Neues entdecken. Sie begleiten Kinder beim Besuch des Weihnachtsmarkts, beim Treffen mit dem Nikolaus, beim Rodeln und begegnen Tieren des Waldes.

Mit den Adventskalendern und Dezembergeschichten setzt die Stadtbücherei Lahnstein gemeinsam mit dem LBZ ein starkes Zeichen für Lesefreude und kulturelle Bildung in der Region. Die bunten Geschichten, Rätsel und Hörangebote sorgen dafür, dass die Adventszeit für Kinder in Schulen und Kitas zu einer noch abwechslungsreicheren und aufregenden Zeit wird.

Die Stadtbücherei verschönert Kindern in Kitas und Grundschulen die Adventszeit mit spannenden Geschichten. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)