Rheinland-Pfalz. Weihnachtliche Vorfreude mit Geschichten für Kinder: Die beliebten Adventsaktionen „Adventskalender“ und „Dezembergeschichten“ des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ) starten am 1. Dezember 2025. Den offiziellen Startschuss gab Kulturministerin Katharina Binz mit einem Grußwort bei der heutigen Eröffnung, die online stattfand. Zugeschaltet waren Schulklassen und Bibliotheken, darunter auch die Klasse 4a der Neumayer Grundschule sowie die Stadtbücherei Frankenthal.

Die Aktionen werden in der Vorweihnachtszeit gemeinsam von rund 195 öffentlichen Bibliotheken, 1.400 Kita-Gruppen und 3.350 Schulklassen in ganz Rheinland-Pfalz durchgeführt. Ziel ist es, mit Geschichten das Lesen zu fördern, die Sprachbildung zu stärken und positive gemeinsame Erlebnisse in der Vorweihnachtszeit zu schaffen.

„Die Adventsaktionen sind Teil unseres Programms zur Leseförderung und Medienbildung. Mit ihnen erreichen wir rund 100.000 Kinder in Schulen und Kitas in ganz Rheinland-Pfalz. Das Landesbibliothekszentrum bereitet die Aktionen jedes Jahr vor und leistet damit einen wertvollen Beitrag, damit die Kinder im Advent Gemeinschaft und Geborgenheit erleben und zugleich ihre Freude am Vorlesen und Lesen geweckt wird. Für dieses Engagement danke ich dem LBZ herzlich, wie auch allen Beteiligten in den Bibliotheken, Kitas und Schulen, die den Kindern mit dem ‚Adventskalender‘ und den ‚Dezembergeschichten‘ schöne Momente bereiten“, betonte Kulturministerin Katharina Binz bei der Eröffnung.

Nach Einstimmung der Kinder auf die Aktionen durch Ministerin Binz las Autorin Bettina Obrecht aus dem ersten Kapitel der diesjährigen „Adventskalender“-Geschichte „Weihnachten auf dem Gnadenhof“ vor. Schülerinnen und Schüler aus Frankenthal hatten im Anschluss Gelegenheit, die Autorin zu interviewen und die örtliche Stadtbücherei stellte ihr neues medienpädagogisches Klassenprojekt vor.

„Die Sprach- und Lesefähigkeit von Kindern ist uns ein wichtiges Anliegen“, führt Hans-Günter Scheer aus, Stellvertretender Leiter des Landesbibliothekszentrums, das die Aktionen koordiniert. „Das Vorlesen in Kita und Schule, aber auch zuhause, fördert die Kinder in ihrer Entwicklung. Gemeinsam erlebte Geschichten und Aktivitäten regen zudem die Fantasie von Kindern an und stärken das soziale Miteinander.“

Vor allem sollen die Geschichten Appetit auf mehr machen und damit das Interesse für das eigenständige Lesen fördern. Die Geschichten zu beiden Aktionen gibt es zusätzlich als Hördateien. An jedem Schultag im Dezember wird jeweils ein Kapitel freigeschaltet.

Die gemeinsamen Adventsaktionen des LBZ mit den Bibliotheken im Land finden seit 2003 statt. Sie gehören bundesweit zu den größten Initiativen zur Leseförderung.

Die Aktionen „Dezembergeschichten“ und „Adventskalender“

Die Aktionen richten sich an Kinder in der Kita sowie der 1. bis 4. Schulklassen.

Beteiligte Bibliotheken stellen Kitas und Schulen in ihrem Einzugsgebiet die Geschichten kostenfrei zur Verfügung.

„Schneegestöber“ heißen die diesjährigen „Dezembergeschichten“ für Kita-Kinder der Autorinnen Mari Bell und Anna Taube.

Für jeden Schultag im Advent gibt es eine Vorlesegeschichte mit passenden farbenfrohen Bildern der Illustratorin Karin Kschieschan. Ergänzt werden die Geschichten durch Ausmalbilder oder Bastelvorschläge.

Weitere Informationen: s.rlp.de/dezembergeschichten

Bildnachweis Dezembergeschichten: Karin Kschieschan (Illustration)

Der „Adventskalender“ für die 1. bis 4. Klassen enthält in roten Umschlägen je ein Kapitel und Rätsel aus einer winterlich-weihnachtlichen Geschichte für jeden Schultag bis Weihnachten. Aus den Lösungen der Tagesrätsel ergibt sich ein Lösungssatz, den die Kinder in der Bibliothek abgeben und dort an einer Verlosung und Preisverleihung teilnehmen können.

Die diesjährige „Adventskalender“-Geschichte „Weihnachten auf dem Gnadenhof“ stammt aus der Feder von Autorin Bettina Obrecht.

Weitere Informationen: s.rlp.de/adventskalender

Bildnachweis Adventskalender: LBZ