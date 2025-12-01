Oberbürgermeister Lennart Siefert im Foyer der Stadthalle

Lahnstein. Die nächste Gelegenheit, ganz unkompliziert mit Oberbürgermeister Lennart Siefert ins Gespräch zu kommen, gibt es am Donnerstag, 11. Dezember 2025 von 14:30 bis 16:30 Uhr im Foyer der Stadthalle Lahnstein.

Bei der mobilen Sprechstunde „Lennart Live“ ist OB Siefert wie gewohnt mit seiner Ape vor Ort und nimmt sich Zeit für Fragen, Ideen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeischauen und ins Gespräch kommen.

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich, in laufende Verfahren vor dem Stadtrechtsausschuss oder einem Gericht einzugreifen. Sofern bereits eine rechtskräftige Entscheidung des Stadtrechtsausschusses oder ein gerichtliches Urteil vorliegt, gilt die gleiche Einschränkung.

Wer ein Anliegen hat, kann einfach bei Lennart Live vorbeikommen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)