Ein besonderer Moment bei den Kulturstufen in Koblenz: Der 13-jährige Gitarrist und Sänger Lukas Hazzan ist mit einem Sonderstipendium der Gertrud-Bienko-Stiftung überrascht worden. Als Anerkennung für seinen Erfolg beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erhielt er einen Gutschein über 500 Euro. Die Förderung soll zur Finanzierung einer hochwertigen Gitarre beitragen und ihn auf seinem weiteren musikalischen Weg unterstützen.

Überreicht wurde die Auszeichnung von Kulturdezernent Ingo Schneider in seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrats der Gertrud-Bienko-Stiftung sowie von Susanne Terhorst, Vorsitzende des Stiftungsvorstands.

Beide berichten, dass Lukas‘ außergewöhnliches musikalisches Talent bereits sehr früh entdeckt wurde. Wie es sich anhört, wenn Talent, Fleiß und Bühnenpräsenz zusammenkommen, davon konnten sich die Besucherinnen und Besucher der Kulturstufen an diesem Tag selbst überzeugen. „Lukas gehört zu den erfolgreichsten Nachwuchsmusikern Deutschlands in seiner Altersklasse. Dazu gratulieren wir im Namen der Stiftung ganz herzlich“, sagten Terhorst und Schneider.

Lukas Hazzan spielt seit seinem fünften Lebensjahr Gitarre. Unterrichtet wird er an der Musikschule Koblenz von Gitarrist Russell Poyner. Seine musikalische Entwicklung führte ihn von der klassischen Gitarre hin zur Pop-Gitarre, die er inzwischen auch mit Gesang verbindet. Sein musikalisches Talent wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2026 erzielte Lukas Hazzan einen besonderen Erfolg: Er wurde mit dem ersten Preis in der Kategorie Gitarre (Pop) ausgezeichnet. Auch bei den Kulturstufen begeisterte er das Publikum mit seinem musikalischen Können.

Die 1988 gegründete Gertrud-Bienko-Stiftung setzt sich für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker in Koblenz ein. Sie arbeitet eng mit der Musikschule der Stadt Koblenz zusammen und unterstützt besonders talentierte Schülerinnen und Schüler unter anderem durch Stipendien, zusätzliche Unterrichtsangebote, Meisterkurse und finanzielle Zuschüsse. Auch die Förderung von Instrumenten gehört zum Stiftungszweck.

Mit dem Sonderstipendium für Lukas Hazzan setzt die Gertrud-Bienko-Stiftung ein Zeichen für die nachhaltige Förderung musikalischer Begabung.

Bildunterzeile:

Der erfolgreiche Nachwuchsmusiker Lukas Hazzan erhielt eine Sonderförderung der Getrud-Bienko-Stiftung aus den Händen des Stiftungsratsvorsitzenden und Kulturdezernenten Ingo Schneider und der Vorsitzenden des Vorstands der Stiftung, Susanne Terhorst. Foto: Ingo Beller