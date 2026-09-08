Wie kann ein Besuch in der Innenstadt auch an heißen Tagen gelingen? Im Rahmen der Woche der Klimaanpassung lädt die Klimaleitstelle der Stadt Koblenz zu einem „coolen Spaziergang“ durch die Innenstadt ein. Interessierte sind herzlich eingeladen, gemeinsam verschiedene Orte zu erkunden und dabei zu erfahren, mit welchen niedrigschwelligen Maßnahmen die Stadt auf die Herausforderungen durch Hitze reagiert.

An ausgewählten Stationen werden konkrete Beispiele für Maßnahmen zur Klimaanpassung vorgestellt und erläutert. Die Teilnehmenden erhalten dabei Einblicke in unterschiedliche Ansätze und erfahren, mit welchen einfachen Maßnahmen die Stadt für mehr Aufenthaltsqualität und Abkühlung an heißen Tagen sorgt.

Der Spaziergang startet am Mittwoch, 16. September um 16:30 Uhr am Spielplatz am Kurfürstlichen Schloss. Die Route führt durch die Innenstadt und endet nach etwa 1,5 Stunden in der Altstadt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung wird erbeten unter 0261 129-1334 oder klimaschutz@stadt.koblenz.de

Die Klimaleitstelle behält sich vor, die Veranstaltung bei zu geringer Anmeldezahl oder aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen abzusagen.