Kinder haben bei der Planung mitgewirkt – Stadt investiert rund 300.000 Euro in die neue Anlage an der Paul-Dahm-Straße

Kaum eröffnet, schon erobert: Auf dem neuen Spielplatz in der Paul-Dahm-Straße auf dem Block war vom ersten Tag an richtig viel los. Die Kinder nahmen Schaukeln, Trampolin und die weiteren Spielmöglichkeiten sofort in Beschlag. Auf rund 2.500 Quadratmetern ist hier in den vergangenen Monaten ein neuer Ort zum Spielen, Bewegen und Begegnen entstanden.

Rund 300.000 Euro hat die Stadt Neuwied in die Anlage investiert. Bei der Gestaltung wurde darauf geachtet, Angebote für verschiedene Altersgruppen zu schaffen. Dazu gehören eine Schaukel und Multifunktionsspielgeräte ebenso wie ein Aktivbereich mit Drehelementen und Sitzgelegenheiten. Ein Sandspielbereich mit Holzspielgeräten bietet weitere Möglichkeiten. Hinzu kommt ein Bewegungsraum mit Basketballkorb und Trampolin. Eine Wiese bleibt bewusst als freie Fläche zum Spielen erhalten.

Wie bei der Entwicklung von Spielräumen in Neuwied üblich, wurden die Kinder selbst in die Planung einbezogen und konnten ihre Vorstellungen und Ideen einbringen. Beteiligung wird dabei nicht als Zusatz verstanden, sondern gehört zum Anspruch Neuwieds als „Kinderfreundliche Kommune“: Wenn Räume für Kinder entstehen, sollen ihre Perspektiven von Anfang an berücksichtigt werden.

Der neue Spielplatz ist zugleich Teil der langfristigen Spielraumplanung der Stadt. Diese verfolgt das Ziel, wohnortnahe und attraktive Aufenthalts- und Bewegungsräume zu schaffen, die unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen. Neben den Spielmöglichkeiten spielen dabei auch Aufenthaltsqualität, Begrünung und Begegnung eine wichtige Rolle.

Das zeigt sich in Block besonders durch die Lage des neuen Spielplatzes. Zwischen dem bestehenden Wohngebiet und dem Neubaugebiet gelegen, soll die Anlage nicht nur Spielort sein, sondern auch zum gemeinsamen Treffpunkt im Quartier werden. Ganz abgeschlossen ist die Gestaltung noch nicht. Im Herbst folgen weitere Bepflanzungen mit Sträuchern sowie ein Staudenbeet. Damit erhält der Platz zusätzliches Grün und mehr Aufenthaltsqualität.

Dass das Konzept funktioniert, lässt sich schon jetzt beobachten: Die Kinder haben den neuen Spielplatz direkt angenommen. Im Frühjahr soll die neue Anlage noch einmal mit einem Fest gemeinsam gefeiert werden.

80 Spielplätze im Neuwieder Stadtgebiet

Spielplätze sind in Neuwied mehr als eine Ansammlung von Spielgeräten. Die Stadt betrachtet sie als wichtige Orte für Bewegung, Begegnung und gemeinsames Aufwachsen im Wohnumfeld. Es gibt mehr als 80 Spielplätze im Stadtgebiet, die von den Servicebetrieben Neuwied (SBN) unterhalten werden. Schäden an Spielgeräten können unter Tel. 02631/850 oder info@sbn-neuwied.de gemeldet werden.

Gleichzeitig entwickelt die Stadt ihre Spiel- und Aufenthaltsräume kontinuierlich weiter. Grundlage dafür ist die Neuwieder Spielraumplanung. Dabei geht es nicht nur um neue Geräte, sondern um die Frage, wie attraktive und wohnortnahe Räume für Kinder und Jugendliche gestaltet werden können. Unterschiedliche Bedürfnisse und Altersgruppen, Bewegungsmöglichkeiten, Begrünung und Aufenthaltsqualität spielen eine wichtige Rolle.

Ein fester Bestandteil ist die Beteiligung: Kinder und Jugendliche sollen ihre Sichtweisen und Ideen einbringen können, wenn ihre Spiel- und Lebensräume geplant oder weiterentwickelt werden. Dieser Ansatz gehört auch zum Selbstverständnis Neuwieds als „Kinderfreundliche Kommune“.

Weitere Informationen zur Spielraumplanung und zu den Spielplätzen in Neuwied gibt es auf up2date-neuwied.de.

Bildunterschrift: Der Spielplatz an der Paul-Dahm-Straße auf dem Block war schon am Tag der Eröffnung sehr gut besucht. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh